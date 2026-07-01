كأس العالم - موعد مباراة إنجلترا والمكسيك في دور الـ16
الأربعاء، 01 يوليه 2026 - 22:31
كتب : FilGoal
حجزت إنجلترا مقعدا في دور الـ16 من مسابقة كأس العالم عقب فوزها بشق الأنفس على الكونغو الديموقراطية.
وقلبت إنجلترا تأخرها بهدف أمام الكونغو للفوز بهدفين في مباراة أقيمت ضمن دور الـ32.
وتلعب إنجلترا ضد المكسيك ضمن دور الـ16 لمسابقة كأس العالم.
وضمنت المكسيك التأهل إلى دور الـ16 من كأس عقب الفوز على الإكوادور 2-0.
موعد مباراة إنجلترا والمكسيك والقناة الناقلة
تقام مباراة إنجلترا ضد المكسيك يوم الإثنين الموافق 6 يوليو.
وتذاع المباراة المرتقبة على قنوات بي إن سبورتس ماكس، في تمام الثالثة صباحا بتوقيت القاهرة.
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