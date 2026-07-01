استراحة كأس العالم - بلجكيا (0)-(1) السنغال.. نهاية الشوط الأول

الأربعاء، 01 يوليه 2026 - 22:28

كتب : FilGoal

بلجيكا أمام السنغال

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بلجيكا أمام إسبانيا، في دور الـ32 بكأس العالم 2026.

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وتأهل منتخب بلجيكا إلى الدور الثاني بعد احتلاله صدارة المجموعة السابعة بـ 7 نقاط، فيما تجاوز السنغال مرحلة المجموعات بعد تأهله ضمن أفضل المنتخبات أصحاب المركز الثالث، بجمعه 3 نقاط في المجموعة التاسعة.

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ويتأهل الفائز من تلك المباراة لملاقاة الفائز من أمريكا أمام البوسنة في دور الـ 16.

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نهاية الشوط الأول بتقدم السنغال بهدف نظيف

ق 45: تسديدة قوية من دي كويبر لاعب بلجيكا تصدى لها موري دياو ببراعة لتتحول الكرة إلى ركنية.

ق 43: فرصة خطيرة من دوكو بعد مرور رائع داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة لتصطدم بالدفاع وكادت تخادع الحارس السنغالي الذي نجح في التصدي لها.

ق 36: تمريرات بين لاعبي السنغال قبل أن يمر ساديو ماني إلى داخل منطقة الجزاء ويسدد ولكن تصدى لها كورتوا.

ق 25: جووووول الأول للسنغال، كرة عرضية من ساديو ماني لعبها إسماعيلا سار رأسية لترتد من القائم الأيسر لكورتوا، ليتابعها حبيب ديارا في الشباك معلنا الهدف الأول للسنغال

ق 17: تسديدة من إدريسا جانا جاي من خارج منطقة الجزاء تصدى لها كورتوا.

ق 13: القائم يمنع فرصة الهدف الأول للسنغال بعد كرة عرضية من موسى نياكاتي حاول كورتوا إبعادها قبل أن تسقط لإسماعيلا سار داخل منطقة الـ 6 يارادات أمام المرمى الخالي ولكن اصطدمت بالقائم قبل أن تخرج إلى ضربة مرمى.

ق 9: أول فرصة لمنتخب بلجيكا عن طريق دي كيتيلير الذي مرر لـ تروسارد الذي سدد ولكن تصدى لها حارس السنغال موري دياو.

بداية المباراة

بلجيكا السنغال كأس العالم
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