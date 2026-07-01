انتهت في كأس العالم - بلجيكا (3)-(2) السنغال

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بلجيكا أمام إسبانيا، في دور الـ32 بكأس العالم 2026.

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وتأهل منتخب بلجيكا إلى الدور الثاني بعد احتلاله صدارة المجموعة السابعة بـ 7 نقاط، فيما تجاوز السنغال مرحلة المجموعات بعد تأهله ضمن أفضل المنتخبات أصحاب المركز الثالث، بجمعه 3 نقاط في المجموعة التاسعة.

ويتأهل الفائز من تلك المباراة لملاقاة الفائز من أمريكا أمام البوسنة في دور الـ 16.

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نهاية المباراة بفوز بلجيكا 3-2.

ق 120+5: جوووووول تيليمانس يسجل الهدف الثالث لبلجيكا من ضربة جزاء ليقضي على آمال السنغال

ق 120+1: ضربة جزاء لصالح بلجيكا في الوقت القاتل

ق 119: الحكم يعود لتقنية الفيديو للتأكد من وجود ضربة جزاء لمنتخب السنغال إثر عرقلة تيليمانس داخل منطقة الجزاء.

ق 117: لوكيباكيو يسدد مرة قوية من داخل منطقة الجزاء اصطدمت بعارضة السنغال.

ق 109: تبديل لبلجيكا بخروج تروسارد ونزول أونانا

ق 108: فرصة خطيرة للسنغال عن طريق نيكولاس جاكسون ولكن تسديدته مرت بجوار القائم بقليل

انطلاق الشوط الإضافي الثاني

نهاية الوقت الإضافي الأول مع استمرار التعادل 2-2

خروج ماني وجاكوبس وإدريسا جانا ونزول نيكولاس جاكسون وماليك ضيوف وبارا ندياي

نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 2-2.. إلى الوقت الإضافي

ق 88: جووووول التعادل لبلجيكا بعد كرة عرضية من تروسارد حولها تيليمانس رأسية في الشباك، ليتصالحا بعد الاشتباك.

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جنووووووون رأسية تيليمانس تُبقي على آمال بلجيكا أمام السنغال والتعادل في الدقائق الأخيرة pic.twitter.com/SIW6tNddQp — FilGoal (@FilGoal) July 1, 2026

ق 86: جوووووول لوكاكو يقلص الفارق لبلجيكا مستغلا كرة عرضية ليسددها قوية في الشباك.

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هدف لوكاكو الذي أعطى أمل لمنتخب بلاده 💫pic.twitter.com/M3Yniu3IkK — FilGoal (@FilGoal) July 1, 2026

ق 84: تسديدة قوية تصدى لها كورتوا ببراعة ليمنع الهدف الثالث.

ق 69: اشتباك بين تيليمانس وتروسارد أثناء التوجه لاستراحة المياه

ق 56: تبديلان لبلجيكا بخروج دوكو ودي بروين ونزول دودي لوكيباكيو، ونيكولاس راسكين.

ق 51: جووووووول إسماعيلا سار يسجل الهدف الثاني في شباك بلجيكا بعد انفراده بكورتوا ليسددها صاروخية في الشباك.

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صاروخ من سار غير قابل للإيقاف 🚀pic.twitter.com/suPo8D0C5V — FilGoal (@FilGoal) July 1, 2026

نزول روميلو لوكاكو مهاجم بلجيكا في أول تبديلات الفريق بدلا من شارل دي كيتيلير.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم السنغال بهدف نظيف

ق 45: تسديدة قوية من دي كويبر لاعب بلجيكا تصدى لها موري دياو ببراعة لتتحول الكرة إلى ركنية.

ق 43: فرصة خطيرة من دوكو بعد مرور رائع داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة لتصطدم بالدفاع وكادت تخادع الحارس السنغالي الذي نجح في التصدي لها.

ق 36: تمريرات بين لاعبي السنغال قبل أن يمر ساديو ماني إلى داخل منطقة الجزاء ويسدد ولكن تصدى لها كورتوا.

ق 25: جووووول الأول للسنغال، كرة عرضية من ساديو ماني لعبها إسماعيلا سار رأسية لترتد من القائم الأيسر لكورتوا، ليتابعها حبيب ديارا في الشباك معلنا الهدف الأول للسنغال

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حبيب ديارا يتابع رأسية سار ويقص شريط أهداف السنغال أمام بلجيكا 🎯pic.twitter.com/sfNLIuUyaZ — FilGoal (@FilGoal) July 1, 2026

ق 17: تسديدة من إدريسا جانا جاي من خارج منطقة الجزاء تصدى لها كورتوا.

ق 13: القائم يمنع فرصة الهدف الأول للسنغال بعد كرة عرضية من موسى نياكاتي حاول كورتوا إبعادها قبل أن تسقط لإسماعيلا سار داخل منطقة الـ 6 يارادات أمام المرمى الخالي ولكن اصطدمت بالقائم قبل أن تخرج إلى ضربة مرمى.

القائم يحرم إسماعيلا سار من افتتاح النتيجة للسنغال ! pic.twitter.com/uv7Bv8GKkC — beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 1, 2026

ق 9: أول فرصة لمنتخب بلجيكا عن طريق دي كيتيلير الذي مرر لـ تروسارد الذي سدد ولكن تصدى لها حارس السنغال موري دياو.

بداية المباراة