انتهت في كأس العالم - بلجيكا (3)-(2) السنغال

الأربعاء، 01 يوليه 2026 - 22:28

كتب : FilGoal

لوكاكو - بلجيكا أمام السنغال

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بلجيكا أمام إسبانيا، في دور الـ32 بكأس العالم 2026.

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وتأهل منتخب بلجيكا إلى الدور الثاني بعد احتلاله صدارة المجموعة السابعة بـ 7 نقاط، فيما تجاوز السنغال مرحلة المجموعات بعد تأهله ضمن أفضل المنتخبات أصحاب المركز الثالث، بجمعه 3 نقاط في المجموعة التاسعة.

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ويتأهل الفائز من تلك المباراة لملاقاة الفائز من أمريكا أمام البوسنة في دور الـ 16.

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نهاية المباراة بفوز بلجيكا 3-2.

ق 120+5: جوووووول تيليمانس يسجل الهدف الثالث لبلجيكا من ضربة جزاء ليقضي على آمال السنغال

ق 120+1: ضربة جزاء لصالح بلجيكا في الوقت القاتل

ق 119: الحكم يعود لتقنية الفيديو للتأكد من وجود ضربة جزاء لمنتخب السنغال إثر عرقلة تيليمانس داخل منطقة الجزاء.

ق 117: لوكيباكيو يسدد مرة قوية من داخل منطقة الجزاء اصطدمت بعارضة السنغال.

ق 109: تبديل لبلجيكا بخروج تروسارد ونزول أونانا

ق 108: فرصة خطيرة للسنغال عن طريق نيكولاس جاكسون ولكن تسديدته مرت بجوار القائم بقليل

انطلاق الشوط الإضافي الثاني

نهاية الوقت الإضافي الأول مع استمرار التعادل 2-2

خروج ماني وجاكوبس وإدريسا جانا ونزول نيكولاس جاكسون وماليك ضيوف وبارا ندياي

نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 2-2.. إلى الوقت الإضافي

ق 88: جووووول التعادل لبلجيكا بعد كرة عرضية من تروسارد حولها تيليمانس رأسية في الشباك، ليتصالحا بعد الاشتباك.

ق 86: جوووووول لوكاكو يقلص الفارق لبلجيكا مستغلا كرة عرضية ليسددها قوية في الشباك.

ق 84: تسديدة قوية تصدى لها كورتوا ببراعة ليمنع الهدف الثالث.

ق 69: اشتباك بين تيليمانس وتروسارد أثناء التوجه لاستراحة المياه

ق 56: تبديلان لبلجيكا بخروج دوكو ودي بروين ونزول دودي لوكيباكيو، ونيكولاس راسكين.

ق 51: جووووووول إسماعيلا سار يسجل الهدف الثاني في شباك بلجيكا بعد انفراده بكورتوا ليسددها صاروخية في الشباك.

نزول روميلو لوكاكو مهاجم بلجيكا في أول تبديلات الفريق بدلا من شارل دي كيتيلير.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم السنغال بهدف نظيف

ق 45: تسديدة قوية من دي كويبر لاعب بلجيكا تصدى لها موري دياو ببراعة لتتحول الكرة إلى ركنية.

ق 43: فرصة خطيرة من دوكو بعد مرور رائع داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة لتصطدم بالدفاع وكادت تخادع الحارس السنغالي الذي نجح في التصدي لها.

ق 36: تمريرات بين لاعبي السنغال قبل أن يمر ساديو ماني إلى داخل منطقة الجزاء ويسدد ولكن تصدى لها كورتوا.

ق 25: جووووول الأول للسنغال، كرة عرضية من ساديو ماني لعبها إسماعيلا سار رأسية لترتد من القائم الأيسر لكورتوا، ليتابعها حبيب ديارا في الشباك معلنا الهدف الأول للسنغال

ق 17: تسديدة من إدريسا جانا جاي من خارج منطقة الجزاء تصدى لها كورتوا.

ق 13: القائم يمنع فرصة الهدف الأول للسنغال بعد كرة عرضية من موسى نياكاتي حاول كورتوا إبعادها قبل أن تسقط لإسماعيلا سار داخل منطقة الـ 6 يارادات أمام المرمى الخالي ولكن اصطدمت بالقائم قبل أن تخرج إلى ضربة مرمى.

ق 9: أول فرصة لمنتخب بلجيكا عن طريق دي كيتيلير الذي مرر لـ تروسارد الذي سدد ولكن تصدى لها حارس السنغال موري دياو.

بداية المباراة

بلجيكا السنغال كأس العالم
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