كأس العالم - ويسا: فخور بما أنجزناه.. وهذا سبب التراجع أمام إنجلترا في الشوط الثاني

الأربعاء، 01 يوليه 2026 - 22:23

كتب : FilGoal

يوان ويسا - الكونغو ضد أوزبكستان

أعرب يوان ويسا نجم منتخب الكونغو الديمقراطية، عن فخره بما أنجزه منتخب بلاده في كأس العالم 2026.

وودع منتخب الكونغو الديمقراطية كأس العالم من دور الـ 32 بعد الخسارة أمام إنجلترا بهدفين مقابل هدف وحيد.

وقال يوان ويسا في تصريحات لـ بي ان سبورتس عقب المباراة: "فخور بما أنجزناه، أظهرنا للجميع أننا يمكننا المنافسة أمام أعلى المنتخبات."

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وقدم شكره لزملائه "أشكر اللاعبين على هذا الأداء البطولي في كأس العالم."

وأنهى منتخب الكونغو الشوط الأول متقدما بهدف نظيف، قبل أن ينجح منتخب إنجلترا في تسجيل هدفين في الشوط الثاني عن طريق هاري كين ليفوز بالمباراة.

وعن سبب تراجع الكونغو في الشوط الثاني، قال ويسا "منتخب إنجلترا لديهم جودة أفضل منا، وكنا ندري أنهم سيضعون ضغطا كبيرًا علينا."

وأكمل "كان يمكننا إضافة هدف آخر، ولكن ارتكاب الأخطاء هو جزء لا يتجزأ من كرة القدم."

وتأهل منتخب الكونغو الديمقراطية لكأس العالم للمرة الثانية في التاريخ، بعد نسخة 1974 والتي تأهل فيها تحت اسم زائير.

وأتم ويسا "بعد مضي 52 عاما أظهرنا للعالم أننا تطورنا كثيرا، تراودني أحاسيس مختلفة بعد المباراة."

وكان منتخب الكونغو الديمقراطية نجح في الفوز أمام أوزبكستان، وتعادل أمام البرتغال، فيما خسر أمام كولومبيا في دور المجموعات، ليحل ثالثا في المجموعة الـ 11 برصيد 4 نقاط، ويتأهل لمواجهة إنجلترا متصدر المجموعة الـ 12.

ويلتقي منتخب إنجلترا امام المكسيك في دور الـ 16 لكأس العالم.

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