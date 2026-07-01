كأس العالم - موعد المران الأخير لـ منتخب مصر قبل مواجهة أستراليا

يخوض منتخب مصر مرانه الأخير قبل مواجهة أستراليا يوم الخميس.

وتسافر بعثة منتخب مصر اليوم الأربعاء، من مدينة سبوكين في ولاية واشنطن، إلى مدينة دالاس في ولاية تكساس.

وكشف اتحاد الكرة عبر موقعه الرسمي عن موعد المران الأخير المقرر إقامته الواحدة ظهر الخميس بتوقيت دالاس، التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

كما يجري اللاعبون محمد هاني، وإمام عاشور، ومهند لاشين، لقاءات صحيفة على هامش المران الأخير، وفقا لبروتوكول الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وتقام مباراة مصر وأستراليا الساعة التاسعة مساء الجمعة، في دور الـ 32 من كأس العالم.

وتقام المباراة على ملعب AT&T في دالاس، بولاية تكساس الأمريكية.

وحل منتخب مصر في المركز الثاني بالمجموعة السابعة برصيد 7 نقاط خلف بلجيكا المتصدر بفارق الأهداف.

أما منتخب أستراليا فحل ثانيا في المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط متفوقا على باراجواي الثالث بفارق الأهداف.

ويلتقي الفائز من مواجهة مصر وأستراليا في دور الـ 16 أمام الفائز من مواجهة الأرجنتين أمام كاب فيردي.