كأس العالم - موعد المؤتمر الصحفي لحسام حسن قبل مواجهة أستراليا

الأربعاء، 01 يوليه 2026 - 22:16

كتب : محمد جمال

حسام حسن - منتخب مصر

يعقد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، مؤتمرًا صحفيا قبل مواجهة أستراليا في كأس العالم 2026.

ويلتقي منتخب مصر أمام أستراليا التاسعة مساء الجمعة، في دور الـ 32 من كأس العالم.

وتقام المباراة على ملعب AT&T في دالاس، بولاية تكساس الأمريكية.

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وكشف اتحاد الكرة عبر موقعه الرسمي، عن عقد حسام حسن مؤتمرا صحفيا في تمام الثالثة والنصف عصر الخميس، بتوقيت دالاس، الحادية عشر والنصف بتوقيت القاهرة.

ويسافر منتخب مصر اليوم الأربعاء، من مدينة سبوكين في ولاية واشنطن، إلى دالاس في ولاية تكساس لمواجهة أستراليا.

وحل منتخب مصر في المركز الثاني بالمجموعة السابعة برصيد 7 نقاط خلف بلجيكا المتصدر بفارق الأهداف.

أما منتخب أستراليا فحل ثانيا في المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط متفوقا على باراجواي الثالث بفارق الأهداف.

ويلتقي الفائز من مواجهة مصر وأستراليا في دور الـ 16 أمام الفائز من مواجهة الأرجنتين أمام كاب فيردي.

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