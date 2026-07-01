الزمالك يعلن إنهاء 6 قضايا جديدة.. وينتظر إخطارا من فيفا

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك إنهاء 6 قضايا من مجموعة القضايا المتسببة في عقوبات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على النادي الأبيض بإيقاف القيد.

وكشف الزمالك عبر مركزة الإعلامي عن إنهاء القضايا الخاصة، بمستحقات البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الفريق الأسبق، وكذلك البلجيكي يانيك فيريرا.

كما أعلن الزمالك إنهاء قضيتي بيير باهرلي، ويوجوسلاف لازيتش مساعدي فيريرا في الجهاز الفني السابق للفريق.

وانتهى الزمالك أيضا، من قضيتي مستحقات التونسي أحمد الجفالي، ومستحقات نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي الخاصة بصفقة الأنجولي شيكو بانزا.

وأوضح الزمالك أنه ينتظر تلقي الإخطارات الرسمية من فيفا برفع هذه القضايا خلال 5 أيام عمل.

وكان الزمالك قد أعلن في وقت سابق تسوية قضايا خاصة بمستحقات كريستيان جروس مدرب الفريق السابق، ومستحقات نادي شارلروا المتعلقة بقيمة صفقة عدي الدباغ.

كما أعلن سابقا انتهاء قضيتي لويس فيستني كاسترو وجواو إسبينوسا ميجيل مساعدي البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الفريق السابق.

ثم بعد ذلك أعلن الزمالك نهاية قضية الكاميرون أندري بيكي مساعد جوزيه جوميز هو الآخر ورفعه من قائمة قضايا إيقاف قيد الزمالك.

كما أعلن الزمالك تسوية مستحقات سامسون أكينيولا بدفع جزء من المستحقات المتأخرة.