كأس العالم – إليوت أندرسون: تمسكنا بالأمل أمام الكونغو.. وحارس مرماهم لا يصدق

أكد إليوت أندرسون، لاعب وسط منتخب إنجلترا، أن منتخب بلاده أظهر شخصية قوية بعدما قلب تأخره إلى فوز وتأهل إلى الدور التالي، مشيدًا بدور اللاعبين أصحاب الخبرات والبدلاء في حسم المباراة.

إليوت أندرسون النادي : نوتنجهام فورست إنجلترا

وتأهل منتخب إنجلترا إلى دور الـ16 لكأس العالم بعد الفوز على الكونغو الديمقراطية 2-1 في مباراة مثيرة.

وقال أندرسون في تصريحات لشبكة بي بي سي: "كانت مباراة صعبة، لكننا تمسكنا ببعضنا البعض حتى صافرة النهاية، ونجحنا في التأهل."

وأضاف: "في مثل هذه المباريات تعتمد على اللاعبين الكبار لحسم الأمور. نحن نبني الأساس داخل الملعب ونحاول إيصال الكرة إليهم ليستغلوا الفرص."

وتحدث لاعب الوسط عن مجريات اللقاء قائلا: "تحسن مستوانا تدريجيًا خلال المباراة، لكن أول 20 دقيقة لم تكن جيدة. حارس مرمى المنافس قدم مباراة مذهلة، كما أن البدلاء أحدثوا فارقًا كبيرًا بعد مشاركتهم."

واختتم: "سنحتفل بهذا الفوز مع الجماهير، ثم سنعود سريعًا للتركيز والاستعداد للمباراة المقبلة."

وقاد هاري كين قائد إنجلترا منتخب بلاده للفوز بعدما قلب الطاولة وحده على الكونغو، وحول التأخر بهدف إلى فوز مثير بهدفين في الدقائق القاتلة.

وبذلك يتأهل منتخب إنجلترا إلى دور الـ16 ليواجه المكسيك الذي فاز على الإكوادور.

وأصبح منتخب الكونغو الديمقراطية ثالث منتخب إفريقي يودع دور الـ32 لكأس العالم بعد كوت ديفوار وجنوب إفريقيا.

تقدم منتخب الكونغو الديمقراطية بهدف أول سجله بريان سيبينجا، قبل أن يسجل هاري كين ثنائية فوز إنجلترا.