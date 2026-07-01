كأس العالم – رايس: تعرضنا للإرهاق بسبب الحرارة العالية.. وسنتحسن مع الوقت

أكد ديكلان رايس لاعب منتخب إنجلترا، أن الإرهاق الذي ظهر على اللاعبين كان طبيعيًا بسبب ارتفاع درجات الحرارة، مشددًا على أن الأهم هو تحقيق الفوز والتأهل إلى الدور التالي.

ديكلان رايس النادي : أرسنال إنجلترا

وتأهل منتخب إنجلترا إلى دور الـ16 لكأس العالم بعد الفوز على الكونغو الديمقراطية 2-1 في مباراة مثيرة.

وقال رايس في تصريحات لإذاعة "بي بي سي": "هذا ما يحدث عندما تلعب في أجواء تصل إلى 30 درجة مئوية. كانت مباراة صعبة، وبذلنا كل ما لدينا، وأجسادنا تعرضت لضغط كبير. الآن حان وقت التعافي والاستعداد للمباراة المقبلة".

وعن الإصابة التي تعرض لها خلال اللقاء، أوضح: "أنا بخير، لا أعاني من أي مشكلة".

وأضاف: "هذه مباريات خروج المغلوب، ومنافسنا تأهل من مجموعة قوية، لذلك كنا نعلم أنها لن تكون مواجهة سهلة. لا يمكنك أبدًا الاستهانة بأي منافس، لأنهم يمتلكون الجودة ويمكنهم إيذاؤك في أي لحظة، وقد فعلوا ذلك بالفعل".

وتابع: "رغم ذلك، صنعنا العديد من الفرص، وحارس مرماهم يستحق الإشادة بعدما قدم مباراة استثنائية".

وأشاد رايس بزميله هاري كين، الذي سجل هدفي الفوز، قائلاً: "إذا سنحت له فرصة فسيسجل، هذا رأيي دائمًا. شاهدته يفعل ذلك مرات لا تحصى. الطريقة التي يسجل بها والأهداف التي يحرزها أمر لا يُصدق. وصل إلى 72 هدفًا هذا الموسم، وهذا رقم مذهل ويستحق عليه كل الإشادة".

واختتم تصريحاته بالتأكيد على تطور أداء المنتخب، قائلاً: "سنصبح أفضل مع تقدم البطولة. حتى في مباراة اليوم كنا نتوقع أن يلعب المنافس بخط دفاع مكوّن من خمسة لاعبين، لكنه لعب بأربعة، ما منحنا مساحات أكبر وسمح لنا بصناعة المزيد من الفرص والتسديدات. أنا واثق أننا سنواصل التحسن مباراة بعد أخرى".

وقاد هاري كين قائد إنجلترا منتخب بلاده للفوز بعدما قلب الطاولة وحده على الكونغو، وحول التأخر بهدف إلى فوز مثير بهدفين في الدقائق القاتلة.

وبذلك يتأهل منتخب إنجلترا إلى دور الـ16 ليواجه المكسيك الذي فاز على الإكوادور.

وأصبح منتخب الكونغو الديمقراطية ثالث منتخب إفريقي يودع دور الـ32 لكأس العالم بعد كوت ديفوار وجنوب إفريقيا.

تقدم منتخب الكونغو الديمقراطية بهدف أول سجله بريان سيبينجا، قبل أن يسجل هاري كين ثنائية فوز إنجلترا.