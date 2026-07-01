كأس العالم – توخيل: مباسي كان مذهلا.. ويجب أن نحافظ على هذه العقلية

أشاد توماس توخيل، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، برد فعل لاعبيه بعد الفوز على الكونغو الديمقراطية، مؤكدًا أن الفريق حافظ على هدوئه وثقته حتى نجح في حسم المباراة.

وتأهل منتخب إنجلترا إلى دور الـ16 لكأس العالم بعد الفوز على الكونغو الديمقراطية 2-1 في مباراة مثيرة.

وقال توخيل في تصريحاته عقب اللقاء: "واصلنا الإيمان بأنفسنا. تعرضنا لأسوأ بداية ممكنة، إذ استقبلنا هدفًا من أول تسديدة على مرمانا، وهو ما جعل المباراة أكثر صعوبة."

وأضاف: "بعد الاستراحة الأولى لشرب المياه فرضنا سيطرتنا على المباراة، وأعتقد أننا كنا نستحق الحصول على ركلة جزاء."

وتابع: "اللاعبون البدلاء قدموا الإضافة المطلوبة، وبذلوا مجهودًا كبيرًا، وفي النهاية حققنا فوزًا مستحقًا، رغم أننا اضطررنا للعمل بجد طوال المباراة."

وشدد مدرب إنجلترا على أهمية الجانب الذهني، قائلًا: "يجب أن نحافظ على هذه العقلية. عندما تصبح المباراة صعبة، علينا ألا نفقد الصبر أو الثقة."

وأثنى توخيل على حارس مرمى الكونغو الديمقراطية، ليونيل مباسي، قائلاً: "كان مذهلًا، وقدم العديد من التصديات الرائعة."

وعن حالة قائد المنتخب هاري كين، اختتم تصريحاته قائلًا: "إنه يتحسن باستمرار."

وعن البدلاء، قال: "كما قلت طوال البطولة، فإن الطاقة والروح الجماعية داخل الفريق في أعلى مستوياتها."

وأردف: "الجميع يدرك تمامًا المرحلة التي وصلنا إليها في البطولة وما تتطلبه بالفعل."

واختتم: "أعتقد أن الجميع يشعر براحة كبيرة سواء عند المشاركة أساسيًا أو عند اختياره لإنهاء المباراة، وذلك بفضل الأجواء الرائعة التي يوفرها اللاعبون لبعضهم البعض."

وقاد هاري كين قائد إنجلترا منتخب بلاده للفوز بعدما قلب الطاولة وحده على الكونغو، وحول التأخر بهدف إلى فوز مثير بهدفين في الدقائق القاتلة.

وبذلك يتأهل منتخب إنجلترا إلى دور الـ16 ليواجه المكسيك الذي فاز على الإكوادور.

وأصبح منتخب الكونغو الديمقراطية ثالث منتخب إفريقي يودع دور الـ32 لكأس العالم بعد كوت ديفوار وجنوب إفريقيا.

تقدم منتخب الكونغو الديمقراطية بهدف أول سجله بريان سيبينجا، قبل أن يسجل هاري كين ثنائية فوز إنجلترا.