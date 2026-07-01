كرة يد - الزمالك يتعاقد مع بلال مسعود
الأربعاء، 01 يوليه 2026 - 21:52
كتب : إبراهيم رمضان
واصل نادي الزمالك تدعيم صفوف فريق كرة اليد تحضيرا للموسم الجديد.
وأعلن الزمالك اليوم الأربعاء تعاقده بشكل رسمي مع بلال مسعود لتدعيم صفوفه.
ووقع بلال مسعود على عقود انضمامه للزمالك في حضور هشان نصر نائب رئيس النادي.
ويجيد بلال مسعود اللاعب في مركز الجناح الأيسر.
ويسعى الزمالك إلى العودة مجددا لمنصات التتويج في مسابقة كرة اليد.
وحقق الأهلي ألقاب الدوري والكأس والسوبر المحليين، بالإضافة إلى بطولة إفريقيا.
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