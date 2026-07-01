كأس العالم - أيندهوفن يودع أنس صلاح الدين بعد نهاية فترة إعارته

الأربعاء، 01 يوليه 2026 - 21:52

كتب : FilGoal

أنس صلاح الدين

ودع نادي بي إس في أيندهوفن لاعبه المغربي أنس صلاح الدين، عقب نهاية فترة إعارته مع الفريق الهولندي، وعودته من جديد إلى صفوف نادي روما.

ويتواجد اللاعب المغربي ضمن قائمة منتخب المغرب المشاركة في كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والمكسيك.

وحرص أيندهوفن على توجيه رسالة شكر لأنس صلاح الدين، مؤكدا تقديره لما قدمه اللاعب من مجهود والتزام خلال فترة تواجده مع الفريق، ومساهمته في مشوار النادي بالمنافسات المختلفة.

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وقال النادي عبر حسابه الرسمي: " أنس، لقد وعدتنا بأن تقاتل من أجل الشعار، وقد فعلت ذلك تماما، معا استطعنا الاحتفال بإنجاز رائع بتحقيق لقب الدوري للمرة الثالثة على التوالي".

وواصل "شكرا على مجهودك، طاقتك، وإسهامك الكبير مع نادينا، نتمنى لك كل التوفيق في الفصل المقبل من مسيرتك المهنية".

وانضم أنس صلاح الدين إلى أيندهوفن على سبيل الإعارة قادمًا من روما، قبل أن تنتهي فترة إعارته رسميًا، ليعود إلى النادي الإيطالي تمهيدًا لحسم مستقبله خلال المرحلة المقبلة.

وينتهي عقد اللاعب مع روما صيف 2028 المقبل.

ومن المنتظر أن يحدد روما موقف اللاعب سواء بالاستمرار ضمن صفوف الفريق أو دراسة العروض المقدمة له، في ظل رغبة اللاعب في الحصول على فرصة مشاركة أكبر خلال الموسم الجديد.

وخاض اللاعب مع أيندهوفن 25 مباراة صنع هدفا واحدا فقط.

أنس صلاح الدين أيندهوفن
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