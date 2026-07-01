تشكيل كأس العالم - دوكو ودي بروين يقودان بلجيكا أمام السنغال

يقود كيفين دي بروين منتخب بلجيكا أمام السنغال في كأس العالم 2026.

ويلتقي المنتخب البلجيكي أمام نظيره السنغالي الساعة 11 مساء اليوم الأربعاء، في دور الـ 32 لكأس العالم.

واختار رودي جارسيا مدرب بلجيكا البدء بنفس التشكيل الذي خاض به مباراة نيوزيلندا.

ويبدأ منتخب بلجيكا بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

الدفاع: آرثر ثيات - براندون ميخيلي - ماكسيم دي كويبر - تيموتي كاستاني.

الوسط: كيفن دي بروين - يوري تيليمانس - هانز فاناكن.

الهجوم: لياندرو تروسارد - شارل دي كيتيلير - جيريمي دوكو.

ونجح منتخب بلجيكا في تصدر المجموعة السابعة برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف أمام منتخب مصر.

منتخب بلجيكا تعادل أمام مصر 1-1، قبل التعادل أمام إيران سلبيا دون أهداف.

واختتم منتخب بلجيكا دور المجموعات بالفوز أمام نيوزيلندا 5-1، ليهرب من مصير مونديال 2022 الذي ودع خلاله البطولة من دور المجموعات.

وسجل روميلو لوكاكو هدفا أمام مصر ليصبح الهداف التاريخي لمنتخب بلجيكا في كأس العالم برصيد 6 أهداف، متجاوزا مارك فيلموتس صاحب الـ 5 أهداف.

كما أصبح تيبو كورتوا حارس المرمى، الأكثر مشاركة مع منتخب بلجيكا في كأس العالم، بعد وصوله لـ 18 مباراة أمام نيوزيلندا في الجولة الثالثة بدور المجموعات.