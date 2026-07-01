كأس العالم – بعد قيادته إنجلترا للتأهل.. كين يتوج بجائزة رجل مباراة الكونغو

توج هاري كين قائد منتخب إنجلترا بجائزة رجل المباراة في مواجهة منتخب إنجلترا أمام الكونغو الديمقراطية، بعد الأداء المميز الذي قدمه خلال اللقاء.

وحقق منتخب إنجلترا انتصارا هاما بهدفين مقابل هدف ليتأهل لدور الـ16 ويضرب موعدا مع منتخب المكسيك في الدور المقبل.

وساهم قائد "الأسود الثلاثة" في قيادة منتخب بلاده لتحقيق الفوز، بعدما نجح في تسجيل هدفين، ليؤكد حضوره الحاسم في الأدوار الإقصائية من كأس العالم.

وأعاد كين بفضل ثنائيته فريقه إلى المسار الصحيح، ليواصل تعزيز أرقامه القياسية في البطولة، ويحصد جائزة رجل المباراة عن جدارة، في ليلة إنجليزية مميزة أمام الكونغو الديمقراطية.

أرقام هاري كين أمام الكونغو الديموقراطية

سجل: هدفين

إجمالي التسديدات: 5

التسديدات على المرمى: 3

تسديدات تم اعتراضها: 1

فرص خطيرة ضائعة: 1

ويؤكد هاري كين من جديد قيمته التهديفية الكبيرة في المواعيد الكبرى، ليقود منتخب إنجلترا بأهدافه نحو دور الـ16، مع استمرار حلم التتويج العالمي.

وبذلك يتأهل منتخب إنجلترا إلى دور الـ16 ليواجه المكسيك الذي فاز على الإكوادور.

ويصبح منتخب الكونغو الديمقراطية ثالث منتخب إفريقي يودع دور الـ32 لكأس العالم بعد كوت ديفوار وجنوب إفريقيا.

تقدم منتخب الكونغو الديمقراطية أول بهدف سجله بريان سيبينجا، قبل أن يسجل هاري كين ثنائية فوز إنجلترا.