كرة سلة – إسلام الكيلاني مديرا فنيا لسيدات الأهلي

الأربعاء، 01 يوليه 2026 - 21:32

كتب : حسام نور الدين

فريق سيدات الأهلي - كرة سلة

أعلن النادي الأهلي التشكيل المعتمد لرؤساء ومديري الأجهزة الفنية للألعاب الجماعية في النادي للموسم المقبل 2026-2027.

وشهد التشكيل تعيين إسلام الكيلاني مديرا فنيا لفريق السيدات لكرة السلة في النادي.

وذلك خلفا لـ طارق خيري الذي كان يقود الفريق في السنوات الماضية.

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وجاء تشكيل كل الأجهزة الفنية في الأهلي كالآتي:

كرة السلة:

محمد حسني الجارحي، رئيس الجهاز.

لينوس جافريل، مديرًا فنيًّا للرجال.

أحمد الجارحي، مدربًا عامًّا للرجال.

إسلام الكيلاني، مديرًا فنيًّا للسيدات.

رضا سيد، مدير الفريق للسيدات.

كريم إسماعيل، مدربًا عامًّا للسيدات.

أحمد إسماعيل، مدربًا للسيدات.

ماجد فوزي، مديرًا إداريًّا لقطاع الناشئين والناشئات.

مصطفى الشافعي، مساعد مدير قطاع الناشئين.

إسلام علي، مساعد مدير قطاع الناشئات.

شريف الدياسطي، مساعد مدير القطاع التعليمي، بنين.

خالد عياد، مساعد مدير القطاع التعليمي، بنات.

شريف على، مدير أكاديمية كرة السلة.

قطاع الطائرة:

جوردون مايفورث، مديرًا فنيًّا للرجال.

عبد اللطيف عثمان، مدير الفريق.

محمد السيد، مدربًا عامًّا.

محمد الحسيني، مدربًا.

باولو ميلاجريس، مديرًا فنيًّا للسيدات.

نهلة سامح، مدير الفريق.

أحمد عبد الستار، مدربًا عامًّا.

حمدي الصافي، مدير قطاع الناشئين والناشئات.

إيهاب حسن، المدير الإداري لقطاع الناشئين والناشئات.

حسام الدين شعراوي، مساعد مدير قطاع الناشئين.

محمود جمعة، مدير قطاع الناشئات.

أيمن فؤاد عبد السلام، مساعد مدير القطاع التعليمي، بنين.

شريهان سامح، مساعد الأكاديمية التعليمية، بنات.

محمد عبد الرحمن، مدير أكاديمية.

قطاع اليد:

ياسر لبيب، رئيس الجهاز.

ديفيد ديفيز، مديرًا فنيًّا للرجال.

هاني حسن، مدير فريق.

محمد إبراهيم، مدربًا عامًّا.

فينيو لوسيرت، مدرب حراس مرمى.

محمد عادل، مديرًا فنيًّا للسيدات.

أشرف عواض، مدربًا عامًّا.

صلاح الدين إبراهيم، مدرب حراس مرمى.

طارق رضوان، مدير فريق.

محمد متولي، مدير قطاع الناشئين والناشئات.

عاطف طه، مدير إداري قطاع الناشئين والناشئات.

ياسر صلاح، مساعد المدير لقطاع الناشئين.

تامر عادل، مساعد المدير لقطاع الناشئات.

يحيى يوسف، مساعد مدير القطاع، بنين.

سامح لبيب، مساعد مدير القطاع التعليمي، بنات.

عمرو عطية، مدير أكاديمية.

الإسكواش:

محمد عباس الريدي، رئيس الجهاز.

ألعاب القوى:

ياسر داود، رئيس الجهاز.

الجمباز:

أسامة عز الرجال، رئيس الجهاز.

الاحتياجات الخاصة:

العجمي السعيد، رئيس الجهاز.

الكاراتيه:

محمد رمضان، رئيس الجهاز.

ألعاب الماء:

وليد عزت، رئيس الجهاز.

محمد فاضل، نائب رئيس الجهاز لكرة الماء والغطس والسباحة التوقيعية.

محمد علام، نائب رئيس جهاز ألعاب الماء للسباحة والمياه المفتوحة.

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