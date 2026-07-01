كأس العالم - بتسجيله هدفين.. هاري كين يتخطى بيليه ويطارد ميسي ومبابي

الأربعاء، 01 يوليه 2026 - 21:14

كتب : عبد الرحمن شريف

هاري كين - إنجلترا ضد الكونغو الديمقراطية

واصل هاري كين قائد منتخب إنجلترا كتابة اسمه في سجلات تاريخ كأس العالم، بعدما سجل هدفان في شباك منتخب الكونغو الديمقراطية، ليرفع رصيده إلى 13 هدفًا في تاريخ مشاركاته بالمونديال.

وحقق منتخب إنجلترا انتصارا مثيرا أمام الكونغو الديموقراطية بهدفين مقابل هدف سجلهم هاري كين.

وبتسجيله هدفين، تخطى قائد منتخب إنجلترا الرقم التاريخي للأسطورة البرازيلية بيليه، الذي سجل 12 هدفًا في كأس العالم، ليواصل كين تقدمه بين كبار هدافي البطولة عبر تاريخها.

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وعلى مستوى النسخة الحالية من البطولة، رفع كين رصيده إلى 5 أهداف، ليتساوى مع النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم النرويج، في سباق الهدافين، خلف المتصدرين ليونيل ميسي قائد الأرجنتين وكيليان مبابي مهاجم فرنسا.

ويؤكد هاري كين من جديد قيمته التهديفية الكبيرة في المواعيد الكبرى، ليقود منتخب إنجلترا بأهدافه نحو دور الـ16، مع استمرار حلم التتويج العالمي.

وبذلك يتأهل منتخب إنجلترا إلى دور الـ16 ليواجه المكسيك الذي فاز على الإكوادور.

ويصبح منتخب الكونغو الديمقراطية ثالث منتخب إفريقي يودع دور الـ32 لكأس العالم بعد كوت ديفوار وجنوب إفريقيا.

تقدم منتخب الكونغو الديمقراطية أول بهدف سجله بريان سيبينجا، قبل أن يسجل هاري كين ثنائية فوز إنجلترا.

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