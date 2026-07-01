كأس العالم - إنييستا: يامال حاسم.. وإسبانيا من المرشحين لحصد البطولة

الأربعاء، 01 يوليه 2026 - 20:34

كتب : FilGoal

إسبانيا ضد السعودية

شدد أندريس إنييستا أسطورة إسبانيا على أن مشوار المنتخب في كأس العالم يرتبط بشكل مباشر بما يقدمه لامين يامال داخل الملعب، مؤكدا على صعوبة البطولة وعدم اعترافها بالتوقعات.

ويستعد منتخب إسبانيا لمواجهة النمسا غدا الخميس في دور الـ32 من كأس العالم 2026.

وقال إنييستا عبر إذاعة كادينا كوبيه: "لامين يامال لاعب مهم جدا للمنتخب، ومسار هذا المنتخب مرتبط بشكل واضح بما يمكن أن يصنعه لامين في المباريات".

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وواصل "كأس العالم بطولة صعبة للغاية، وأي تفصيلة صغيرة قد تُكلفك الكثير".

وأردف "إسبانيا بالنسبة لي واحدة من المنتخبات المرشحة، سواء بسبب اللاعبين أو ما يقدمه الفريق، ما زلت متفائلا جدا، وأتمنى أن ننجح في حصد النجمة الثانية".

وكشف "حتى هذه اللحظة، الأبرز هما ليونيل ميسي وكيليان مبابي، بعدما سجل كل منهما 6 أهداف".

وأتم "المونديال أكد مجددا أنه بطولة لا تعترف بالتوقعات، وشاهدنا مفاجآت بخروج منتخبات كبيرة مثل ألمانيا وهولندا".

ونجح إنييستا في تحقيق لقب كأس العالم الوحيد لمنتخب إسبانيا في عام 2010 بهدفه القاتل في شباك هولندا في الوقت الإضافي.

إنييستا كأس العالم منتخب إسبانيا
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