يورتشيتش: مباريات الزمالك كانت صعبة بسبب لاعبيه السابقين في بيراميدز

يرى كورنسلاف يورتشيتش مدرب بيراميدز السابق أن مواجهات الزمالك كانت صعبة دائما بسبب وجود عدد كبير من لاعبي بيراميدز في وقت سابق بصفوف الفريق الأبيض.

وفاز الزمالك على بيراميدز ذهابا وإيابا بهدف دون رد في رحلى التتويج بلقب الموسم المنصرم من مسابقة الدوري.

وقال كورنسلاف يورتشيتش عبر إم بي سي مصر: "فخور بما يقدمه مهند لاشين مع منتخب مصر في كأس العالم. لقد راهنت على هذا اللاعب، فهو رجل يمكن الاعتماد عليه، ويتطور يوما بعد يوم".

وأضاف "كنت متمسكا بضم مصطفى زيكو، وقلت له إن أمامه مستقبلا رائعا، وعليه الانتقال إلى بيراميدز. لعب بشكل مميز، ومنحته الثقة والدعم، وأنا فخور بما يقدمه الآن مع منتخب مصر في كأس العالم".

وشدد "الرحيل عن بيراميدز كان قرارا شخصيا، بعدما كان علي العودة إلى بلادي عقب النجاحات الرائعة التي حققتها مع الفريق. شعرت أن الوقت حان لمنح الفرصة لمدرب جديد وضخ دماء جديدة".

وأجاب "لم أتلق أي عروض من الأهلي أو الزمالك. في الوقت الحالي أريد الحصول على فترة راحة وإعادة تأهيل قبل اختيار محطتي المقبلة".

وواصل "معتمد جمال قدم عملا رائعا مع الزمالك، وحقق العديد من الانتصارات المستحقة"

وتابع "الزمالك فريق كبير وله تاريخ عريق، واستغل الفرصة للتتويج بلقب الدوري بعد صراع قوي مع بيراميدز. كنا بحاجة إلى المزيد من القوة لحسم اللقب".

وكشف "كانت هناك بعض الصعوبات بالنسبة لي في مباريات الزمالك، بسبب وجود عدد من اللاعبين والعاملين الذين سبق لهم العمل في الزمالك ثم انتقلوا إلى بيراميدز، لكن مبارياتنا أمام الزمالك كانت دائما قوية ورائعة".

وواصل "الأهلي يملك لاعبين رائعين مثل زيزو، وتريزيجيه، ومروان عطية، لكن أكثر لاعب يعجبني هو إمام عاشور بسبب طريقة لعبه. وفي الزمالك أعجبتني تجربة الاعتماد على اللاعبين الشباب، وكذلك عبد الله السعيد الذي يؤدي دور القائد بأفضل صورة".

ورحل يورتشيتش عن بيراميدز بعد سنوات ناجحة حقق خلالها 5 بطولات (دوري أبطال إفريقيا - السوبر الإفريقي - كأس القارات الثلاث - كأس مصر "مرتين" ).