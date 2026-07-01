كأس العالم - صافرة كندية تقود مباراة الأرجنتين وكاب فيردي.. وفرنسي لمواجهة كولومبيا أمام غانا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن حكام مباراتي دور الـ32 من كأس العالم 2026.

ويواجه منتخب الأرجنتين نظيره كاب فيردي، وكولومبيا أمام غانا في آخر مباراتين بدور الـ32.

ويتولى الحكم الكندي درو فيشير مباراة الأرجنتين وكاب فيردي، فيما الفرنسي كليمان توربان يدير مباراة كولومبيا وغانا.

موعد مباريات دور الـ32

وتلعب مباراة الأرجنتين × كاب فيردي في تمام الواحدة من صباح يوم السبت.

وتنطلق مباراة كولومبيا × غانا في تمام الرابعة والنصف من صباح يوم السبت.

حكام مباريات دور الـ32 لكأس العالم

مباراة الأرجنتين ضد كاب فيردي

حكم الساحة: الكندي درو فيشير

الحكم المساعد الأول: الكندي مايكل بريويجين

الحكم المساعد الثاني: الكندي لايس أرفي

الحكم الرابع: المكسيكي كاتيا جراسيا

الحكم المساعد الإحتياطي: المكسيكي ساندرا راميريز

مباراة كولومبيا ضد غانا

حكم الساحة: الفرنسي كليمان توربان

الحكم المساعد الأول: الفرنسي نيكولاس دانوس

الحكم المساعد الثاني: الفرنسي بينجامين باجيز

الحكم الرابع: الإسباني أليخاندرو هيرنانديز

الحكم المساعد الإحتياطي: الإسباني خوسيه إنريكي