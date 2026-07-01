صيباري: أسلوب بايرن ميونيخ يناسبني.. وأريد الفوز بأكبر عدد ممكن من الكؤوس

الأربعاء، 01 يوليه 2026 - 19:47

كتب : FilGoal

إسماعيل صيباري - بايرن ميونيخ

يرى إسماعيل صيباري نجم المنتخب المغربي، أن أسلوب لعب بايرن ميونيخ يناسبه.

وأعلن نادي بايرن ميونيخ، رسميا، ضم صيباري، بعقد يمتد حتى 2031.

ويرتدي صيباري القميص رقم 34 مع الفريق البافاري.

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وقال صيباري في تصريحات لموقع بايرن ميونيخ الرسمي: "عندما كنت طفلاً، كنت أحلم بالتوقيع مع نادٍ بحجم بايرن ميونخ، الجميع يعلم أنه أحد أكبر أندية العالم."

وأضاف اللاعب صاحب الـ 25 عاما"ينافس بايرن ميونخ على أكبر الألقاب كل عام، مثل دوري أبطال أوروبا، وأريد الفوز بأكبر عدد ممكن من الكؤوس هنا."

وأكمل "أسلوب لعب بايرن ميونخ يناسبني، حيث يمكنني اللعب بأسلوبي الخاص، وسأبذل قصارى جهدي يومياً لمساعدة الفريق."

وأتم صيباري "لعب المدرب فينسنت كومباني دوراً محورياً في قراري، وأتطلع للعمل معه."

ولد صيباري في بلدية تاراسا في مقاطعة برشلونة بإسبانيا، وبدأ مسيرته الكروية في أكاديمية أندرلخت للشباب.

ولعب لصفوف جينك البلجيكي تحت 19 عاما، انتقل إلى أيندهوفن عام 2020.

وسجل صيباري 42 هدفا، وصنع 29 آخرين مع أيندهوفن.

وفاز النجم المغربي بالدوري الهولندي وكأس السوبر الهولندي 3 مرات لكل بطولة، وكأس هولندا مرتين.

كما فاز بلقب أفضل لاعب في هولندا الموسم المنقضي.

ويلعب صيباري مع منتخب المغرب منذ عام 2023، شارك في 34 مباراة دولية، سجل 12 هدفا، بينهم 3 أهداف في كأس العالم، ليصبح الهداف التاريخي للمغرب في المونديال، ومتساويا مع محمد صلاح، ووهبي الخزري، وسالم الدوسري، وسامي الجابر، ولكل منهم 3 أهداف.

إسماعيل صيباري بايرن ميونيخ
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