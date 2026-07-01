كأس العالم - بعد هدف سيبينجا في إنجلترا.. إنجاز مزدوج للكونغو الديمقراطية

الأربعاء، 01 يوليه 2026 - 19:37

كتب : عبد الرحمن شريف

إنجلترا - الكونغو الديمقراطية - بريان كيبامبي

واصل منتخب الكونغو الديمقراطية كتابة التاريخ في كأس العالم، بعدما جمع بين إنجازين لافتين خلال مشاركته في الأدوار الإقصائية من البطولة.

وتقدم منتخب الكونغو أمام إنجلترا في مباراة دور الـ32 من كأس العالم 2026 وسجل هدفا مبكرا في الدقيقة 7 عن طريق برايان سيبينجا.

وجاء هدف الكونغو بتسديدة مميزة على يمين الحارس جوردان بيكفورد ليتقدم المنتخب الكونغولي في نتيجة المباراة.

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وأصبح منتخب الكونغو الديمقراطية ثامن منتخب إفريقي ينجح في التسجيل خلال مراحل خروج المغلوب في تاريخ كأس العالم، لينضم إلى قائمة تضم كل من "المغرب، والسنغال، والجزائر، وغانا، وكوت ديفوار، والكاميرون، ونيجيريا".

ولم يكتفِ المنتخب الكونغولي بمجرد التسجيل، بل دخل سجلات الأرقام القياسية، بعدما أحرز برايان سيبينجا هدفا مبكرا في الدقيقة السابعة، ليُسجل ثاني أسرع هدف لمنتخب إفريقي في تاريخ الأدوار الإقصائية بكأس العالم.

ولم يسبقه في هذا السجل سوى هدف كيفن برينس بواتينج مع منتخب غانا أمام منتخب الولايات المتحدة، والذي جاء بعد مرور 5 دقائق فقط، خلال مواجهة أقيمت يوم 26 يونيو 2010.

إنجازان يؤكدان الحضور الإفريقي المتزايد في الأدوار الحاسمة من كأس العالم، ويمنحان الكونغو الديمقراطية صفحة مضيئة في تاريخ المونديال.

كأس العالم منتخب الكونغو الديمقراطية
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