كأس العالم - بعد هدف سيبينجا في إنجلترا.. إنجاز مزدوج للكونغو الديمقراطية

واصل منتخب الكونغو الديمقراطية كتابة التاريخ في كأس العالم، بعدما جمع بين إنجازين لافتين خلال مشاركته في الأدوار الإقصائية من البطولة.

وتقدم منتخب الكونغو أمام إنجلترا في مباراة دور الـ32 من كأس العالم 2026 وسجل هدفا مبكرا في الدقيقة 7 عن طريق برايان سيبينجا.

وجاء هدف الكونغو بتسديدة مميزة على يمين الحارس جوردان بيكفورد ليتقدم المنتخب الكونغولي في نتيجة المباراة.

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الكونغو تباغت إنجلترا بهدف رائع من بريان سيبنجا 🐆🇨🇩#كأس_العالم pic.twitter.com/NNJkAePfdx — FilGoal (@FilGoal) July 1, 2026

وأصبح منتخب الكونغو الديمقراطية ثامن منتخب إفريقي ينجح في التسجيل خلال مراحل خروج المغلوب في تاريخ كأس العالم، لينضم إلى قائمة تضم كل من "المغرب، والسنغال، والجزائر، وغانا، وكوت ديفوار، والكاميرون، ونيجيريا".

ولم يكتفِ المنتخب الكونغولي بمجرد التسجيل، بل دخل سجلات الأرقام القياسية، بعدما أحرز برايان سيبينجا هدفا مبكرا في الدقيقة السابعة، ليُسجل ثاني أسرع هدف لمنتخب إفريقي في تاريخ الأدوار الإقصائية بكأس العالم.

ولم يسبقه في هذا السجل سوى هدف كيفن برينس بواتينج مع منتخب غانا أمام منتخب الولايات المتحدة، والذي جاء بعد مرور 5 دقائق فقط، خلال مواجهة أقيمت يوم 26 يونيو 2010.

إنجازان يؤكدان الحضور الإفريقي المتزايد في الأدوار الحاسمة من كأس العالم، ويمنحان الكونغو الديمقراطية صفحة مضيئة في تاريخ المونديال.