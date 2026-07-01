كأس العالم - الظهور الثاني.. حكم أوروجوياني يدير مباراة مصر وأستراليا

الأربعاء، 01 يوليه 2026 - 19:36

كتب : FilGoal

مصر ضد إيران

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" طاقم حكام مباراة مصر وأستراليا في كأس العالم.

ويلتقي المنتخب المصري أمام أستراليا التاسعة مساء الجمعة، في دور الـ 32 بكأس العالم.

ويدير المباراة الحكم الأوروجوياني جوستافو تيخيرا.

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وجاء طاقم الحكام على النحو التالي:

حكم ساحة: الأوروجوياني جوستافو تيخيرا

مساعد أول: الأوروجوياني كارلوس باريرو

مساعد ثان: الأوروجوياني نيكولاس تاران

حكم رابع: السويسري ساندرو شيرر

حكم مساعد احتياطي: السويسري ستيفان ألميدا

تيخيرا يبلغ من العمر 38 سنة، وتعد مباراة مصر وأستراليا هي الثانية له في كأس العالم.

وسبق أن أدار الحكم الأوروجوياني مباراة المكسيك أمام كوريا الجنوبية في دور المجموعات.

وأدار الموسم الماضي مباراة في الدوري السعودي بين الهلال والأخدود، والتي انتهت بفوز الزعيم 6-0.

واحتل المنتخب المصري وصافة المجموعة السابعة برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف خلف بلجيكا.

فيما احتل منتخب أستراليا المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف متقدما أمام باراجواي.

منتخب مصر حكم مباراة مصر مصر وأستراليا الأوروجوياني جوستافو تيخيرا
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