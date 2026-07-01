مصدر من الأهلي لـ في الجول: وسطاء عرضوا صفقة تبادلية مع المصري تشميل 6 لاعبين

كشف مصدر مسؤول في النادي الأهلي عن تفاصيل العرض الذي تلقاه الأحمر من أجل إبرام صفقة تبادلية كبيرة مع المصري.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "وسطاء بين الأهلي والمصري عرضوا صفقة تبادلية بين الناديين تشمل 6 لاعبين".

وأضاف "الصفقة المقترحة هي حصول النادي البورسعيدي على مصطفى العش وعمر الساعي وأحمد رضا ومحمد شكري، ويحصل الأحمر على الجزائري عبد الرحيم دغموم ومحمد مخلوف بالإضافة إلى 30 مليون جنيه".

وأكمل "وهذا العرض محل دراسة من الأهلي في الوقت الحالي".

وكان مصطفى العش قضى النصف الثاني من الموسم الماضي معارا من الأهلي إلى المصري. وأيضا عمر الساعي الذي لعب الموسم بالكامل معارا للفريق البورسعيدي من الأحمر.

أما أحمد رضا لعب النصف الثاني من الموسم الماضي معارا من الأهلي إلى البنك الأهلي.

وانضم محمد شكري للأهلي الموسم الماضي قادما من سيراميكا كليوباترا لكنه لم يشارك كثيرا بسبب الإصابة.