مصدر من الأهلي لـ في الجول: وسطاء عرضوا صفقة تبادلية مع المصري تشميل 6 لاعبين

الأربعاء، 01 يوليه 2026 - 19:34

كتب : FilGoal

عبد الرحيم دغموم لاعب المصري بعد الفوز على زد

كشف مصدر مسؤول في النادي الأهلي عن تفاصيل العرض الذي تلقاه الأحمر من أجل إبرام صفقة تبادلية كبيرة مع المصري.

عبد الرحيم دغموم

النادي : المصري

أحمد رضا

النادي : الأهلي

المصري
الأهلي

وقال المصدر لـFilGoal.com: "وسطاء بين الأهلي والمصري عرضوا صفقة تبادلية بين الناديين تشمل 6 لاعبين".

وأضاف "الصفقة المقترحة هي حصول النادي البورسعيدي على مصطفى العش وعمر الساعي وأحمد رضا ومحمد شكري، ويحصل الأحمر على الجزائري عبد الرحيم دغموم ومحمد مخلوف بالإضافة إلى 30 مليون جنيه".

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وأكمل "وهذا العرض محل دراسة من الأهلي في الوقت الحالي".

وكان مصطفى العش قضى النصف الثاني من الموسم الماضي معارا من الأهلي إلى المصري. وأيضا عمر الساعي الذي لعب الموسم بالكامل معارا للفريق البورسعيدي من الأحمر.

أما أحمد رضا لعب النصف الثاني من الموسم الماضي معارا من الأهلي إلى البنك الأهلي.

وانضم محمد شكري للأهلي الموسم الماضي قادما من سيراميكا كليوباترا لكنه لم يشارك كثيرا بسبب الإصابة.

الأهلي المصري أحمد رضا محمد شكري مصطفى العش عبد الرحيم دغموم محمد مخلوف عمر الساعي
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