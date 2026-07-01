كأس العالم - يامال: لا أحب الالتحامات البدنية.. وأفضل مواجهة مينديز لهذا السبب

تحدث لامين يامال جناح منتخب إسبانيا عن أسلوبه داخل الملعب وطبيعة المواجهات الفردية مع المدافعين التي يحب أن يواجهها في المباريات.

ويستعد منتخب إسبانيا لمواجهة النمسا غدا الخميس في إطار الدور 32 من كأس العالم في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

وقال لامين يامال في تصريحات عبر إذاعة أوندا ثيرو الإسبانية: "أنا لا أحب الالتحامات البدنية، خصوصا عندما يكون المدافع الذي يراقبك قويا فعلا، هناك نوعية من اللاعبين تكون مزعجة للغاية، أستطيع أن أفرق بين اللاعب المزعج واللاعب الجيد حقا".

وواصل "اللاعب المزعج يظل يلمسك، ويجذبك، ويتبعك في كل مكان تذهب إليه، حتى لو ذهبت لشرب الماء، سيأتي خلفك".

وأردف "أما اللاعب الجيد فعلا، فيتركك تلعب، يركز فقط على أداء دوره داخل الملعب".

وعن مواجهة نونو مينديز ظهير منتخب البرتغال قال: "إنه لاعب جيد جدا، وأنا أحب اللعب ضده، أعتقد أن الجميع يعلم أن هذه المواجهة ستحسم في موقف واحد ضد واحد، وهو من اللاعبين المميزين في مركزه ودائما ما تكون مواجهتنا ببعض مشتعلة وأتحمس كثيرا لها".

وخاض لامين يامال مع منتخب إسبانيا في كأس العالم 2026 3 مباريات حتى الآن مسجلا هدفا واحدا.