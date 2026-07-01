أستون فيلا يجهز عرضا لضم نجم الإكوادور في كأس العالم

يستعد أستون فيلا للتقدم بعرض رسمي من أجل التعاقد مع لاعب الوسط الإكوادوري بيدرو فيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد المستويات التي قدمها مع منتخب بلاده في كأس العالم 2026.

وودع منتخب الإكوادور البطولة، مساء الثلاثاء، عقب الخسارة أمام المكسيك، أحد مستضيفي البطولة، في دور الـ32.

وكان فيتي أحد أبرز لاعبي الإكوادور في البطولة، إذ شارك في الدقائق الـ360 كاملة خلال المباريات الأربع، إلى جانب عدد محدود من زملائه، من بينهم لاعب تشيلسي مويسيس كايسيدو.

وشغل اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا مركز لاعب الوسط إلى جوار كايسيدو، مع منحه حرية التقدم وصناعة اللعب.

وبحسب صحيفة "إل تيليجرافو"، يخطط أستون فيلا للتعاقد مع فيتي هذا الصيف، فيما يتمسك نادي بوماس المكسيكي بالحصول على ما لا يقل عن 10 ملايين دولار (7.56 مليون جنيه إسترليني) للموافقة على رحيله.

وكان بوماس قد ضم اللاعب قبل عام واحد فقط قادمًا من فانكوفر وايتكابس مقابل نحو 7 ملايين دولار.

وخاض فيتي 43 مباراة بقميص بوماس، سجل خلالها أربعة أهداف وصنع هدفين، بعدما سبق له تسجيل 11 هدفًا وتقديم خمس تمريرات حاسمة خلال 105 مباريات في الدوري الأمريكي.

ويأتي اهتمام أستون فيلا باللاعب في ظل القيود المالية التي يواجهها النادي بعد تعرضه لغرامات من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بسبب مخالفات لوائح الاستدامة المالية.

ويسعى المدرب أوناي إيمري إلى تدعيم الفريق بعناصر شابة ومتعددة الاستخدامات، قادرة على المشاركة في أكثر من مركز مع الحفاظ على ضبط الإنفاق.

ويتميز فيتي بقدرته على اللعب في جميع مراكز خط الوسط، إلى جانب إمكانية شغل مركز الجناح الأيمن، وهو ما يجعله خيارًا مناسبًا لاحتياجات أستون فيلا في الموسم الجديد.