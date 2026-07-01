مباشر كأس العالم – إنجلترا (2)-(1) الكونغو.. جووووول هاري كين والثاني

الأربعاء، 01 يوليه 2026 - 18:20

كتب : FilGoal

إنجلترا - الكونغو الديمقراطية - هاري كين

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إنجلترا ضد الكونغو الديمقراطية في دور الـ32 لكأس العالم.

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ق 86: جوووووووووووول الثاني هاري كين

ق 75: جوووووووول هاري كين والتعادل

ق 60: محاولات للتعادل

ق 53: تصدي جديد من مباسي أمام بيلينجها

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+6: هاري كين يهدر التعادل بعد تصدى مباسي

ق 45+2: مباسي يواصل التالق أمام رأسية بيلينجهام

ق 43: مطالبات بركلة جزاء بعد سقوط هاري كين والحكم لا يحتسب شيء

ق 42: ويسا يهدر الثاني في القائم بعد عرضية بيساكا

ق 35: راشفورد يهدر التعادل أمام المرمى بعد تمريرة من مادويكي

ق 30: رأسية قوية من بيلينجهام والحارس مباسي يتصدى

ق 7: جوووووووول بريان كيبامبي

انطلاق المباراة

الكونغو الديمقراطية كأس العالم إنجلترا
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