تشكيل كأس العالم - هاري كين يقود هجوم إنجلترا.. وماييلي بديل مع الكونغو

الأربعاء، 01 يوليه 2026 - 17:51

كتب : FilGoal

هاري كين - إنجلترا - كرواتيا

يقود هاري كين هجوم منتخب إنجلترا في مواجهة الكونغو الديموقراطية بكأس العالم.

ويلعب منتخب إنجلترا ضد الكونغو بعد قليل ضمن دور الـ32 من المسابقة.

وعاد ديكلان رايس ونوني مادويكي للتشكيلة الأساسية لمنتخب إنجلترا في مواجهة الكونغو.

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بينما يقود يوان ويسا هجوم منتخب الكونغو أمام إنجلترا، في وجود فيستون ماييلي على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل منتخب إنجلترا كالتالي:

الحارس: جوردان بيكفورد

الدفاع: نيكو أوريلي- إيزري كونسا - مارك جيهي - جيد سبينس

الوسط: إيليوت أنديرسون - جود بيلينجهام - ديكلان رايس

الهجوم: نوني مادويكي - هاري كين - ماركوس راشفورد.

فيما جاء تشكيل منتخب الكونغو كالتالي:

حراسة المرمى: ليونيل مباسي

الدفاع: آرون وان بيساكا - أكسيل توانزيبي - شانسيل مبيمبا - آرثر ماسواكو

الوسط: ناثاينيل مبوكو - صامويل موتوسامي – نواه صديقي – نجالايل موكاو

الهجوم: يوان ويسا - بريان كيبامبي

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