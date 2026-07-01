كأس العالم - روديجر: علينا تقبل الحقيقة المُرة.. ما قدمناه لم يكن جيدا بما فيه الكفاية

الأربعاء، 01 يوليه 2026 - 16:46

كتب : FilGoal

أنطونيو روديجر - ألمانيا أمام اليابان

يشعر أنطونيو روديجر مدافع ألمانيا بمرارة كبيرة إثر توديع كأس العالم من دور الـ32 على يد باراجواي.

وودع الألمان كأس العالم من دور الـ32 على يد منتخب باراجواي بعد اللجوء لركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لكل منهما.

وقال روديجر عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "ما حدث يؤلم كثيرا. ما قدمناه جميعًا لم يكن جيدًا بما فيه الكفاية. إنها حقيقة مُرة علينا تقبلها".

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وأضاف "نشعر بخيبة أمل كبيرة، لأنفسنا كفريق، ولكن قبل كل شيء من أجلكم أنتم أيها الجماهير. شكرًا لكم على دعمكم رغم كل شيء".

وفشل منتخب ألمانيا في تخطي دور الـ32 لكأس العالم للمرة الثالثة على التوالي، بعدما ودع في 2018 و2022 من دور المجموعات (دور الـ32 سابقا)، ثم في 2026 من دور الـ32 وهو الدور الإقصائي الأول بعد المجموعات.

وتأهل منتخب باراجواي إلى دور الـ16 بعدما تخطى ألمانيا 4-3 بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة والإضافي بالتعادل 1-1.

وبذلك يلعب منتخب باراجواي في دور الـ16 ضد المنتخب الفرنسي الذي فاز على نظيره السويدي بثلاثية نظيفة.

أنطونيو روديجر ألمانيا كأس العالم
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