خبر في الجول – ضمن ملف الصفقات التبادلية.. الأهلي يعرض إعارة جراديشار إلى المصري

الأربعاء، 01 يوليه 2026 - 16:23

كتب : عمرو نبيل

الأهلي - المصري - جراديشار

طرح مسؤولو الأهلي اسم نيتس جراديشار على طاولة المفاوضات مع النادي المصري ضمن ملف الصفقات التبادلية المحتملة بين الناديين.

وحسبما علم FilGoal.com فإن مسؤولي الأهلي عرضوا إعارة نيتس جراديشار المهاجم السلوفيني للفريق إلى النادي المصري.

من جهة أخرى، ينتظر النادي المصري رأي عماد النحاس مدرب الفريق في جراديشار قبل أن يرد على الأهلي.

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ويتعلق حاليا بين المصري والأهلي العديد من الأسماء المحتمل انتقالها بين الطرفين، إذ يهتم الأهلي باحتمالية ضم محمد مخلوف وعبد الرحيم دغموم لاعبا المصري.

وفي الجانب الآخر، اقترب المصري بالفعل من تجديد استعارة عمر الساعي، ومصطفى العش لاعبا الأهلي، في حين يتفاوض حاليا لضم محمد شكري ظهير أيسر الأهلي كذلك.

وقضى جراديشار النصف الثاني من الموسم المنقضي معارا من الأهلي إلى أوبيست المجري، إذ شارك معهم في 13 مباراة وسجل هدفا واحدا.

صاحب الـ23 عاما انضم إلى الأهلي في يناير 2025 قادما من فيهيرفار المجري.

وسبق لـ جراديشار أن تدرب تحت قيادة عماد النحاس، حينما تولى عماد تدريب الأهلي في المباريات الأخيرة من موسم 2024/2025، وشارك تحت قيادته في 5 مباريات كبديل، سجل فيهم هدفا واحدا.

ويملك جراديشار ثلاث مباريات دولية رفقة منتخب سلوفينيا. سجل فيهم هدفا دوليا واحدا.

الدوري المصري الأهلي المصري نيتس جراديشار
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