لابورتا: عرضنا للتعاقد مع ألفاريز سيبقى ساريا

الأربعاء، 01 يوليه 2026 - 16:15

كتب : FilGoal

لابورتا

شدد خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة على أن عرض ناديه للتعاقد مع جوليان ألفاريز سيبقى ساريا.

جوليان ألفاريز

النادي : أتلتيكو مدريد

برشلونة

وكان برشلونة قد تقدم بعرض لضم ألفاريز من أتلتيكو مدريد ولكن الأخير رفض.

وعقد لابورتا المؤتمر الصحفي الأول بعد بداية فترته كرئيس لنادي برشلونة.

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وقال لابورتا خلال المؤتمر: "قدمنا عرضا لأتلتيكو مدريد من أجل جوليان ألفاريز، نعلم أن اللاعب يرغب في القدوم منذ أن كان في مانشستر سيتي، ولكن أتلتيكو مدريد لا يريد بيعه لأنه لا يملك بديل".

وواصل "العرض جدي وسنحافظ عليه ولن نكون رهائن لما يقوله أتلتيكو مدريد، ولكن العرض سيبقى ساريا وغير محدود زمنيا، إذا وجدوا بديلا سنرى".

وتابع "أنا راض عن الفريق الذي نملكه، إذا لم نقم بأي تعاقدات إضافية فلا مشكلة، بالتعاقد مع جوردون قمنا بتغطية الكثير مما كنا نريده، مركز المهاجم الصريح مع رحيل ليفاندوفسكي قد يحتاج إلى تعزيز لكننا لا نحتاج أكثر من ذلك".

ويبقى موقف أتلتيكو مدريد واضحا برفض رحيل ألفاريز عن أتلتيكو مدريد، وعلى الأخص نحو برشلونة كما أشارت الصحافة الإسبانية إلا عن طريق الشرط الجزائي المقدر بـ 500 مليون يورو.

برشلونة أتلتيكو مدريد خوان لابورتا جوليان ألفاريز
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