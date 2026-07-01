مدافع أستراليا السابق لـ في الجول: خطورة مصر ليست في صلاح ومرموش فقط

الأربعاء، 01 يوليه 2026 - 15:59

كتب : محمد عبد العظيم

منتخب مصر ضد نيوزيلندا - هدف محمد صلاح

يرى ترينت ساينسبري مدافع منتخب أستراليا السابق أن خطورة منتخب مصر تكمن في أكثر من لاعب، ليس محمد صلاح وعمر مرموش فقط.

ويصطدم الفراعنة بمنتخب أستراليا في دور الـ32 لبطولة كأس العالم 2026، والمقرر لها مساء الجمعة.

وقال ساينسبري في تصريحات لـFilGoal.com: "مصر منافس قوي للغاية. تمتلك جودة في جميع خطوط الملعب، كما تملك هجومًا خطيرًا جدًا".

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وأضاف "سيحتاج المنتخب الأسترالي إلى مراقبة محمد صلاح وعمر مرموش بشكل خاص، لكنني أثق أن الجهاز الفني الأسترالي يدرك ذلك بالفعل. وحتى لاعبين مثل إمام عاشور وتريزيجيه وزيكو قادرون على التسبب في كثير من المشكلات لدفاع أستراليا".

وأكمل "لقد فتح كأس العالم هذا الباب أمام العديد من المنتخبات الصغيرة التي لم تكن لتحظى عادة بفرصة المشاركة في البطولة. ومن الرائع مشاهدة هذا التنوع الكبير في الثقافات يجتمع معًا، وهو ما يعكس قوة كرة القدم حول العالم".

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وتابع لاعب سنترال كوست الأسترالي "أعتقد أننا وصلنا إلى الحد الأقصى لعدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم، لأن زيادة العدد أكثر من ذلك قد يفقد البطولة جزءًا من هيبتها".

وواصل "قدرة المنتخبات الآسيوية أو الإفريقية على الذهاب بعيدًا في المونديال ؟ أعتقد أن المغرب يبقى أبرز المرشحين. وبالطبع، أستراليا هي آخر ممثل للاتحاد الآسيوي في البطولة، لذا أتمنى أن تتمكن من تجاوز مواجهتها الصعبة أمام مصر".

وأتم "أود أيضًا أن أوجه تحية سريعة إلى صديقي حمدي فتحي الذي تزاملت معه في الوكرة من قبل. أتمنى له التوفيق.. ولكن ليس كثيرًا".

وارتدى ساينسبري قميص منتخب أستراليا في 61 مباراة دولية، في الفترة من 2014 إلى 2022، وتوج بكأس آسيا 2015.

إلى ذلك، وصل منتخب أستراليا إلى مدينة دالاس يوم الأربعاء وذلك استعدادا لمواجهة مصر في كأس العالم.

وفضل منتخب أستراليا التواجد في مدينة دالاس قبل موعد المباراة بأكثر من 48 ساعة.

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فيما يصل منتخب مصر إلى دالاس قبل المباراة بأقل من يومين.

إذ أكد إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر أن المنتخب سيخوض مرانه اليوم في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً بتوقيت مدينة سبوكين الأمريكية – التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة - استعداداً لمواجهة أستراليا، قبل التوجه لدالاس.

ويخوض منتخب مصر مرانه في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وهو نفس موعد لقاء أستراليا.

وأضاف إبراهيم حسن أن المنتخب سيتوجه إلى مدينة دالاس بولاية تكساس في تمام الساعة الرابعة بتوقيت سبوكين - الثانية صباحاً بتوقيت القاهرة - بطائرة خاصة.

ويوفر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" هذه الطائرة الخاصة للمنتخبات المشاركة بالمونديال، التي ستستضيف مباراة مصر وأستراليا.

وتابع حسن أن الرحلة تستغرق 3 ساعات ونصف الساعة، حيث تصل بعثة المنتخب في تمام التاسعة والنصف بتوقيت دالاس.

كان منتخب مصر قد تأهل إلى دور الـ32 لبطولة كأس العالم 2026، كثانى المجموعة السابعة برصيد 5 نقاط وبفارق الأهداف فقط عن منتخب بلجيكا المتصدر.

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