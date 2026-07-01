كأس العالم - نوير: لست نادما على قرار العودة من الاعتزال الدولي لكن هذه النهاية مؤلمة للغاية

أكد مانويل نوير حارس مرمى ألمانيا أنه ليس نادما على قرار العودة من الاعتزال الدولي والمشاركة مع المانشافت في كأس العالم 2026.

وأعلن نوير نهاية مشواره الدولي مع المانشافت بشكل نهائي، بعد ودع الألمان كأس العالم من دور الـ32 على يد منتخب باراجواي بعد اللجوء لركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لكل منهما.

وقال نوير عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "خروجنا المبكر من كأس العالم أمر مخيب للغاية. لقد كنا بعيدين جدًا عن مستوى التوقعات، وكان ينبغي أن نصل إلى مرحلة أبعد بكثير في هذه البطولة. هذه النهاية مؤلمة للغاية".

وأضاف "اتخذت قرار العودة لتمثيل ألمانيا عن قناعة تامة. فمن جهة، كان ارتداء قميص المنتخب الألماني دائمًا مصدر فخر كبير بالنسبة لي".

وتابع "من جهة أخرى، وبعمر الأربعين، ومع الخبرة التي اكتسبتها من المشاركة في 4 نسخ من كأس العالم، أردت أن أساند اللاعبين الشباب قدر الإمكان، داخل الملعب وخارجه، وأن أساهم في خدمة كرة القدم الألمانية".

وأكمل "رغم هذا الخروج المرير، لا أشعر بأي ندم على هذا القرار، ولو لثانية واحدة. لا يمكن للكلمات أن تصف حجم خيبة أملي، لكن ما يبقى قبل كل شيء هو امتناني العميق".

وأتم حارس بايرن ميونيخ "شكرًا لكم على دعمكم طوال هذه السنوات، وخلال هذه البطولة".

سبق وأعلن نوير اعتزاله اللعب الدولي عقب نهاية كأس العالم الحالي.

وقال نوير في تصريحات للصحفيين: "مباراة باراجواي هي الأخيرة في مسيرتي مع منتخب ألمانيا؟ نعم".

وأضاف حارس بايرن ميونيخ "من المؤلم أن تنتهي الرحلة بهذا الشكل".

وشارك الحارس البالغ 40 عاما في البطولة بعد عودته من الاعتزال الدولي الذي أعلنه عقب يورو 2024.

وقال نوير في مؤتمر صحفي قبل أيام: "اتخذت قرار الاعتزال في 2024 لسبب واضح بعد بطولة جيدة، وكان القرار صحيحا بالنسبة لي".

وأضاف "الاستمرار مع المنتخب خلال العامين الماضيين كان سيشكل عبئا كبيرا علي".

وتابع "هذه هي بطولتي الأخيرة مع المنتخب، ولا أخطط للمشاركة في يورو 2028 المقبل".

وأوضح نوير أنه بدأ يتقبل فكرة خوض مبارياته الأخيرة مع ألمانيا، لكنه يفضل التركيز على المباريات بدلا من وداعه.

وعاد نوير للتشكيل الأساسي على حساب أوليفر باومان، وشارك في مباريات ألمانيا الأربعة في المونديال.