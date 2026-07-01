خبر في الجول - شادي حسين يوقع للمحلة في صفقة انتقال حر

الأربعاء، 01 يوليه 2026 - 15:34

كتب : FilGoal

شادي حسين - زد

علم FilGoal.com أن شادي حسين مهاجم زد أصبح قريبا للغاية من الانضمام إلى غزل المحلة.

وانتهى تعاقد شادي حسين مع زد بنهاية الموسم المنصرم.

وعلم FilGoal.com أن مهاجم زد وقع على عقود انتقاله إلى المحلة في صفقة انتقال حر.

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وذلك بعدما تم الاتفاق على كافة التفاصيل المالية بين الطرفين.

وشارك شادي حسين مع زد في 31 مباراة الموسم الماضي.

ونجح البالغ من العمر 33 عاما في تسجيل 4 أهداف وصناعة 4 آخرين.

خلال مسيرته ارتدى شادي حسين قمصان الأهلي وسيراميكا كليوباترا وزد.

شادي حسين غزل المحلة زد
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