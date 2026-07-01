هينريك مخيتاريان مستمر مع إنتر حتى 2027

أعلن نادي إنتر تمديد تعاقده مع لاعبه الأرميني هينريك مخيتاريان.

عقد مخيتاريان انتهى في 30 يونيو.

وقرر النادي تمديد التعاقد معه حتى صيف 2027.

ويعد مخيتاريان أحد العناصر المهمة في تشكيل كريستيان كيفو خلال الموسم المنصرم.

وذلك رغم بلوغه 37 عاما.

إذ شارك مخيتاريان في 39 مباراة بمختلف البطولات وسجل 4 أهداف وصنع 3.

بشكل عام، ارتدى النجم الأرميني قميص إنتر في 187 مباراة، وسجل 12 هدفا وصنع 21، وحقق 6 ألقاب.

وأشارت بعض التقارير إلى أن استمرار مخيتاريان مع إنتر سيعني موافقته على تخفيض راتبه بنحو 20 بالمئة في العقد الجديد.