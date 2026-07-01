هينريك مخيتاريان مستمر مع إنتر حتى 2027

الأربعاء، 01 يوليه 2026 - 15:22

كتب : FilGoal

هنريك مخيتاريان - إنتر

أعلن نادي إنتر تمديد تعاقده مع لاعبه الأرميني هينريك مخيتاريان.

عقد مخيتاريان انتهى في 30 يونيو.

وقرر النادي تمديد التعاقد معه حتى صيف 2027.

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ويعد مخيتاريان أحد العناصر المهمة في تشكيل كريستيان كيفو خلال الموسم المنصرم.

وذلك رغم بلوغه 37 عاما.

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إذ شارك مخيتاريان في 39 مباراة بمختلف البطولات وسجل 4 أهداف وصنع 3.

بشكل عام، ارتدى النجم الأرميني قميص إنتر في 187 مباراة، وسجل 12 هدفا وصنع 21، وحقق 6 ألقاب.

وأشارت بعض التقارير إلى أن استمرار مخيتاريان مع إنتر سيعني موافقته على تخفيض راتبه بنحو 20 بالمئة في العقد الجديد.

إنتر هينريك مخيتاريان
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