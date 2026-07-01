كأس العالم - منتخب أستراليا يصل دالاس استعدادا لمواجهة مصر

الأربعاء، 01 يوليه 2026 - 15:06

كتب : FilGoal

احتفالات أستراليا بعد التأهل لدور الـ 32

وصل منتخب أستراليا إلى مدينة دالاس يوم الأربعاء وذلك استعدادا لمواجهة مصر في كأس العالم.

ويصطدم الفراعنة بمنتخب أستراليا في دور الـ32 لبطولة كأس العالم 2026، والمقرر لها مساء الجمعة.

وفضل منتخب أستراليا التواجد في مدينة دالاس قبل موعد المباراة بأكثر من 48 ساعة.

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فيما يصل منتخب مصر إلى دالاس قبل المباراة بأقل من يومين.

إذ أكد إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر أن المنتخب سيخوض مرانه اليوم في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً بتوقيت مدينة سبوكين الأمريكية – التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة - استعداداً لمواجهة أستراليا، قبل التوجه لدالاس.

ويخوض منتخب مصر مرانه في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وهو نفس موعد لقاء أستراليا.

وأضاف إبراهيم حسن أن المنتخب سيتوجه إلى مدينة دالاس بولاية تكساس في تمام الساعة الرابعة بتوقيت سبوكين - الثانية صباحاً بتوقيت القاهرة - بطائرة خاصة.

ويوفر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" هذه الطائرة الخاصة للمنتخبات المشاركة بالمونديال، التي ستستضيف مباراة مصر وأستراليا.

وتابع حسن أن الرحلة تستغرق 3 ساعات ونصف الساعة، حيث تصل بعثة المنتخب في تمام التاسعة والنصف بتوقيت دالاس.

كان منتخب مصر قد تأهل إلى دور الـ32 لبطولة كأس العالم 2026، كثانى المجموعة السابعة برصيد 5 نقاط وبفارق الأهداف فقط عن منتخب بلجيكا المتصدر.

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