كأس العالم - بييلسا يكشف حقيقة وجود أزمة مع فالفيردي

الأربعاء، 01 يوليه 2026 - 14:39

كتب : FilGoal

مارسيلو بييلسا

فيديريكو فالفيردي أوروجواي مارسيلو بييلسا
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