كأس العالم - وفاة 3 مشجعين مكسيكيين في الاحتفالات بالتأهل لثمن النهائي

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم اختناقًا خلال احتفالات جماهيرية بتأهل منتخب المكسيك إلى ثمن نهائي كأس العالم، بعدما احتشد آلاف المشجعين في شوارع العاصمة مكسيكو سيتي، وفقًا لما نقلته وكالة رويترز.

ووقعت الوفيات بالقرب من نصب ملاك الاستقلال، حيث تجمع آلاف المشجعين للاحتفال بفوز المكسيك 2-0 على الإكوادور في دور الـ32.

وأفادت السلطات بأن فرق الطوارئ تعاملت مع 3 أشخاص فاقدي الوعي في مواقع متفرقة على طول شارع باسيو دي لا ريفورما، الذي أُغلق إلى جانب الشوارع المحيطة به لاستضافة الاحتفالات.

وقالت وزارة الصحة في بيان أولي إن محاولات الإنعاش المتقدمة لم تنجح في إنقاذ رجل يبلغ من العمر 44 عامًا وامرأة تبلغ 19 عامًا، حيث تأكدت وفاتهما اختناقًا.

وفي وقت لاحق، أعلنت الوزارة وفاة امرأة تبلغ من العمر 48 عامًا، بعدما تعرضت للاختناق في شارع قريب، وتوفيت عقب نقلها إلى المستشفى.

من جانبها، أعربت عمدة مكسيكو سيتي، كلارا بروجادا، عن تعازيها لأسر الضحايا، داعية الجميع إلى "الاحتفال دائمًا بمسؤولية وحرص وتعاطف".

وكانت الجماهير المكسيكية قد خرجت إلى الشوارع للاحتفال بعدما أنهى المنتخب انتظارًا دام 40 عامًا لتحقيق فوز في الأدوار الإقصائية لكأس العالم، إثر انتصاره على الإكوادور في ملعب أزتيكا، ليبلغ دور الـ16.

وتباينت أجواء الاحتفال الصاخبة مع المشاهد المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، التي أظهرت فرق الإسعاف والمسعفين وهم يقدمون الرعاية لأشخاص تعرضوا للإغماء والاختناق في الشوارع القريبة.