الإفريقي التونسي يتعاقد مع ياسين مرياح

الأربعاء، 01 يوليه 2026 - 14:22

كتب : FilGoal

ياسين مرياح - تونس

أعلن نادي الإفريقي التونسي تعاقده مع ياسين مرياح لاعب الترجي السابق.

ووقع مرياح مع الإفريقي لمدة موسمين حتى عام 2028.

مرياح كان قد انضم للترجي في 2022 قادما من العين الإماراتي.

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وسبق لمرياح اللعب بقميص النجم المتلوي والصفاقسي في تونس من قبل.

كما خاض مرياح 3 تجارب أوروبية مع قاسم باشا، وأولمبياكوس، وريزه سبور.

المدافع صاحب الـ 32 عاما شارك في 25 مباراة بقميص الترجي خلال الموسم الماضي وسجل هدفين.

كما سبق لمرياح المشاركة في 95 مباراة دولية بقميص منتخب تونس كان آخرها ببطولة كأس أمم إفريقيا في العام الجاري.

وتوج الإفريقي بلقب الدوري التونسي خلال العام الماضي، بينما احتل الترجي فريق مرياح القديم المركز الثاني.

وخلال فترته مع الترجي توج مرياح بالدوري التونسي وكأس تونس مرتين وكأس السوبر التونسي مرة.

ويشارك الإفريقي في بطولة دوري أبطال إفريقيا خلال الموسم المقبل.

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