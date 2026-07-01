خبر في الجول - جلسة بين محمد شكري ومسؤولي المصري لحسم الصفقة

من المنتظر أن يحسم المصري صفقة ضم محمد شكري ظهير أيسر الأهلي يوم الأربعاء، حسبما علم FilGoal.com.

وعلم FilGoal.com أن هناك جلسة منتظرة تجمع بين محمد شكري ومسؤولي المصري يوم الأربعاء من أجل الاتفاق غلى كافة التفاصيل المادية.

وفي حالة حسم الرتوش النهائية للصفقة، سيوقع اللاعب على عقود انتقاله إلى الفريق البورسعيدي.

وانضم شكري إلى الأهلي بداية الموسم الماضي لكن عانى اللاعب من المشاركة بشكل غير منتظم.

واتفق محمد شكري على الرحيل من النادي قبل انطلاق الموسم الجديد.

وعلم FilGoal.com أن محمد شكري قد اتفق مع الأهلي على الرحيل بشكل نهائي قبل انطلاق الموسم.

ويسعى اللاعب للمشاركة في المباريات بشكل أساسي من أجل العودة لمنتخب مصر من جديد.

ويمتلك شكري عرضين من المصري والبنك الأهلي للانضمام إلى أحدهما هذا الصيف.

ولم يحدد شكري وجهته حتى الآن، لكنه يميل لعرض المصري بسبب الأجواء الجماهيرية.

وخاض شكري 14 مباراة مع الأهلي هذا الموسم لكن بإجمالي 717 دقيقة فقط.

ولعب البالغ من العمر 26 عاما أغلب المباريات كبديل.

وكان شكري قد انتقل من الأهلي إلى سيراميكا كليوباترا في صيف 2022 ولمدة ثلاثة مواسم.