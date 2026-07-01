كأس العالم - منتخب مصر يتدرب في نفس موعد لقاء أستراليا قبل السفر إلى دالاس

الأربعاء، 01 يوليه 2026 - 13:59

كتب : FilGoal

محمد صلاح - أحمد زيزو - مران منتخب مصر

أكد إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر أن المنتخب سيخوض مرانه اليوم في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً بتوقيت مدينة سبوكين الأمريكية – التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة- استعداداً لمواجهة أستراليا.

ويصطدم الفراعنة بمنتخب أستراليا في دور الـ32 لبطولة كأس العالم 2026، والمقرر لها مساء الجمعة.

ويخوض منتخب مصر مرانه في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وهو نفس موعد لقاء أستراليا.

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وأضاف إبراهيم حسن أن المنتخب سيتوجه إلى مدينة دالاس بولاية تكساس في تمام الساعة الرابعة بتوقيت سبوكين - الثانية صباحاً بتوقيت القاهرة - بطائرة خاصة.

ويوفر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" هذه الطائرة الخاصة للمنتخبات المشاركة بالمونديال، التي ستستضيف مباراة مصر وأستراليا.

وتابع حسن أن الرحلة تستغرق 3 ساعات ونصف الساعة، حيث تصل بعثة المنتخب في تمام التاسعة والنصف بتوقيت دالاس.

كان منتخب مصر قد تأهل إلى دور الـ32 لبطولة كأس العالم 2026، كثانى المجموعة السابعة برصيد 5 نقاط وبفارق الأهداف فقط عن منتخب بلجيكا المتصدر.

منتخب مصر إبراهيم حسن
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