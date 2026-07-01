بنفيكا يعلن ضم لونجليه
الأربعاء، 01 يوليه 2026 - 12:59
كتب : FilGoal
أعلن بنفيكا ضم الفرنسي كليمون لونجليه قادما من أتلتيكو مدريد.
كليمون لونجليه
النادي : بنفيكا
ووقع لونجليه مع بنفيكا على عقد لمدة 3 مواسم.
وكان بنفيكا يبحث عن مدافع لتعويض رحيل نيكولاس أوتاميندي الذي رحل بنهاية تعاقده.
لونجليه صاحب الـ31 عاما كان قد انضم لأتلتيكو مدريد قادما من برشلونة في 2024 على سبيل الإعارة.
وفي بداية الموسم الماضي انتقل لونجليه لأتلتيكو مدريد بشكل نهائي.
وشارك لونجليه في 24 مباراة خلال الموسم الماضي بقميص أتلتيكو مدريد وصنع هدفا.
وسيشارك بنفيكا في بطولة الدوري الأوروبي خلال الموسم المقبل بعد أن أنهى الموسم بالمركز الثالث في الدوري البرتغالي.
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