كأس العالم - كروس: منتخب ألمانيا لا يمتلك حاليا أي لاعب من الطراز العالمي

الأربعاء، 01 يوليه 2026 - 12:54

كتب : FilGoal

توني كروس - ألمانيا

يرى توني كروس نجم ألمانيا السابق أن منتخب بلاده لم يعد الفريق الذي يهابه الجميع، وأنه لا يضم لاعبين من الطراز العالمي.

وأقصى منتخب باراجواي نظيره الألماني من دور الـ 32 بعد اللجوء لركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لكل منهما.

وقال كروس خلال البودكاست الذي يقدمه برفقة شقيقه فيليكس: "لا نمتلك حاليًا لاعبًا واحدًا من الطراز العالمي. لدينا لاعبون يملكون إمكانات تؤهلهم ليصبحوا من الطراز العالمي، لكن هذا لا يعني أنهم بالفعل كذلك".

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وأضاف "اللاعبون من الطراز العالمي هم من يحسمون حاليًا جميع مباريات كأس العالم، وهم أيضًا يتصدرون قائمة الهدافين. نحن لا نملك لاعبًا واحدًا بينهم، ويجب أن نكون صادقين بشأن ذلك".

وتابع بطل كأس العالم 2014 "في البطولات التي حققنا فيها النجاح سابقًا، كنت أشعر دائمًا بأننا قادرون على الانتقال إلى مستوى أعلى. أما هذا الفريق، فلم يعد قادرًا على فعل ذلك. نحن فقط نظن أننا أفضل من بارا[واي، وأننا سنفوز بطريقة ما".

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وفشل منتخب ألمانيا في تخطي دور الـ32 لكأس العالم للمرة الثالثة على التوالي، بعدما ودع في 2018 و2022 من دور المجموعات (دور الـ32 سابقا)، ثم في 2026 من دور الـ32 وهو الدور الإقصائي الأول بعد المجموعات.

وتأهل منتخب باراجواي إلى دور الـ16 بعدما تخطى ألمانيا 4-3 بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة والإضافي بالتعادل 1-1.

وبذلك يلعب منتخب باراجواي في دور الـ16 ضد المنتخب الفرنسي الذي فاز على نظيره السويدي بثلاثية نظيفة.

كأس العالم توني كروس ألمانيا
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