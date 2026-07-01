ليفربول يعلن ضم بديل كوناتي

أعلن نادي ليفربول يوم الأربعاء ضم جيريمي جاكيه مدافع ستاد رين بعقد لمدة 5 سنوات.

ليفربول كان قد أعلن ضم اللاعب منذ فبراير الماضي، لكنه قرر استمراره مع رين حتى نهاية موسم 2025-2026.

في فبراير الماضي أفاد ليفربول عبر موقعه: "توصلنا إلى اتفاق لانتقال جيريمي جاكيه من ستاد رين ومن المقرر أن ينضم المدافع إلى النادي قبل موسم 2026-2027".

ووقع البالغ من العمر 20 عاما على عقد يربطه بليفربول لمدة 5 مواسم.

واستمر جاكيه مع رين خلال النصف الثاني من الموسم المنصرم.

لكنه تعرض لإصابة قوية بعد أيام من صفقة انضمامه إلى ليفربول، ليبتعد عن الملاعب حتى نهاية الموسم.

وأفادت التقارير بأن قيمة الصفقة الإجمالية تبلغ 70 مليون يورو.

ويبدو أن ليفربول نجح في ضم بديل لإبراهيما كوناتي الذي رحل إلى ريال مدريد بعد نهاية عقده.

اللاعب البالغ من العمر 20 عاما لعب 19 مباراة مع رين في الدوري الفرنسي بالموسم المنصرم وظهر بشكل جيد.

ووافق ليفربول على شروط رين في صفقة التعاقد مع المدافع الفرنسي جيريمي جاكيه، ليضمن ضمه بداية من الموسم الجديد، في صفقة وُصفت بأنها جاءت لأسباب مالية بالدرجة الأولى أكثر من كونها مجاملة للنادي الفرنسي.

فقد تمسك رين بعدم التخلي عن مدافعه خلال فترة الانتقالات الشتوية، واشترط تأجيل سريان الصفقة إلى يونيو 2026 بدلًا من بيعه ثم إعارته.

وبحسب صحيفة ليكيب الفرنسية، فإن قبول ليفربول بهذه الشروط يعود في الأساس إلى اعتبارات تتعلق بقواعد اللعب المالي النظيف، حيث فضّل النادي الإنجليزي تأجيل تسجيل قيمة الصفقة، المقدرة بنحو 60 مليون جنيه إسترليني، إلى حسابات الموسم الجديد، من أجل تفادي أي ضغوط مالية خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأضاف التقرير أن ليفربول لم يكن يرغب في دفع أي مبالغ خلال سوق الانتقالات الشتوية، وهو ما جعل خيار الانتقال المؤجل هو الحل الأمثل.

ففي حال إتمام الصفقة في فترة الانتقالات الشتوية ثم إعادة إعارة جاكيه إلى رين، كان النادي الفرنسي سيطالب بالحصول على جزء من قيمة الصفقة فورًا، وهو ما لم يكن ليفربول مستعدًا له.