يد - باروندو يتولى تدريب سان جيرمان ويجتمع مع يحيى خالد من جديد

أعلن نادي باريس سان جيرمان تعيين الإسباني روبرتو جارسيا باروندو في منصب المدير الفني لفريق كرة اليد بالنادي.

وعاد باروندو ليجتمع بيحيى خالد نجم سان جيرمان بعدما دربه مع منتخب مصر.

وأفاد النادي عبر موقعه: "يسرّ فريق باريس سان جيرمان لكرة اليد أن يعلن عن تعيين روبرتو جارسيا باروندو كمدير فني للفريق ابتداءً من موسم 2027-2028".

وقاد باروندو نادي فاردار المقدوني خلال موسم 2018-2019، حيث دخل التاريخ بقيادته إلى التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة اليد.

وفي عام 2019، تم تعيين المدرب الإسباني كمدير فني للمنتخب المصري، وواصل بعدها مسيرته المميزة على الساحة الدولية.

ومع منتخب الفراعنة، تُوج بلقب بطولة أمم أفريقيا لكرة اليد مرتين، في عامي 2020 و2022، كما ساهم في ترسيخ مكانة المنتخب المصري بين أقوى منتخبات العالم.

ومنذ سبتمبر 2021، تولى باروندو تدريب نادي ميلسونجن الألماني، بالتزامن مع تدريب مصر.

ورحل الإسباني عن تدريب مصر في 2023 ليكتفي بتدريب الفريق الألماني فقط.

وفي عام 2026، قاد ميلسونجن إلى الفوز بلقب الدوري الأوروبي، محققًا بذلك ثاني لقب أوروبي له كمدرب.