خبر في الجول - إيقاف قيد جديد لـ الزمالك بسبب صفقة معالي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إضافة عقوبة إيقاف قيد جديدة ضد نادي الزمالك.

وزاد عدد قضايا قيد الزمالك إلى 16 قضية على نظام فيفا.

وعلم FilGoal.com أن القضية الجديدة تخص القسط الأخير من قيمة انتقال عبد الحميد معالي للأبيض من اتحاد طنجة والمقدرة بـ 200 ألف دولار.

وكان معالي قد انتقل للزمالك في بداية الموسم الحالي قبل أن يفسخ تعاقده من طرف واحد مع الفريق الأبيض بسبب تأخر حصوله على مستحقاته.

وأعلن نادي الزمالك سابقا انتهاء قضيتي لويس فيستني كاسترو وجواو إسبينوسا ميجيل مساعدي البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الفريق السابق.

ثم بعد ذلك أعلن الزمالك نهاية قضية الكاميرون أندري بيكي مساعد جوزيه جوميز هو الآخر ورفعه من قائمة قضايا إيقاف قيد الزمالك.

كما أعلن الزمالك تسوية مستحقات سامسون أكينيولا بدفع جزء من المستحقات المتأخرة.

وتبلغ قيمة مستحقات عمر فرج مليون و700 ألف دولار.

وأعلن الزمالك تسوية 3 قضايا جديدة خاصة مستحقات كريستيان جروس مدرب الفريق لاسابق ومستحقات نادي إشتريلا دي أمادورا الخاصة بصفقة شيكو بانزا ومستحقات نادي شارلروا المتعلقة بقيمة صفقة عدي الدباغ.

وشارك معالي في 9 مباريات بقميص الزمالك ولم يسجل أو يصنع خلالهم.