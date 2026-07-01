كأس العالم - مدرب الإكوادور يعلن رحيله

الأربعاء، 01 يوليه 2026 - 11:29

كتب : FilGoal

سيباستيان بيكاسيسي مدرب منتخب الإكوادور

أعلن سيباستيان بيكاسيسي مدرب الإكوادور نهاية رحلته مع المنتخب الإكوادوري، عقب توديع كأس العالم.

وتغلب منتخب المكسيك على الإكوادور بهدفين دون مقابل ضمن منافسات دور الـ 32 من كأس العالم.

وقال بيكاسيسي في تصريحات لقناة DSPORTS: "لم أعد مدربا لمنتخب الإكوادور بعد الآن".

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وأكمل "انتهى عقدي مع نهاية كأس العالم. لا أعتقد أننا تمكنا من تحقيق ما وعدنا به، أن نجعل هذه أفضل مشاركة في كأس العالم على الإطلاق".

وأضاف الأرجنتيني "اليوم جاء دوري لأقول وداعًا. ممتن لجميع اللاعبين والبلاد على هذه الرحلة والمغامرة معهم وأشكرهم من قلبي".

ونجح بيكاسيسي في التأهل بالإكوادور لدور الـ32 ضمن أفضل الثوالث.

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لكنه اصطدم بالمنتخب المكسيكي المضيف الذي فاز وتأهل إلى ثمن النهائي لمواجهة الفائز من منتخبي إنجلترا والكونغو الديمقراطية.

وافتتح خوليان كينيونيس التسجيل في الدقيقة 22 قبل أن يضيف راؤول خيمينيز الهدف الثاني في الدقيقة 31 ليقتل المباراة.

بيكاسيسي قاد منتخب الإكوادور منذ أغسطس 2024.

وقاد المنتخب في 24 مباراة، فاز في 9 وتعادل في 12 وخسر 3 مباريات.

الإكوادور سيباستيان بيكاسيسي
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