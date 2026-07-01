برشلونة يعلن تجديد عقد أندرياس كريستنسن

الأربعاء، 01 يوليه 2026 - 11:24

كتب : FilGoal

أندرياس كريستنسن - برشلونة

أعلن نادي برشلونة تجديد عقد لاعبه أندرياس كريستنسن.

ووقع الدنماركي صاحب الـ 30 عاما على عقده الجديد لمدة موسمين حتى 2028.

وفقا لإذاعة كادينا سير فإن كريستنسن وافق على خفض راتبه من أجل تجديد العقد لكن مع وضع عدة حوافز مرتبطة بعدد المباريات التي يشارك فيها.

أخبار متعلقة:
كادينا سير: كريستنسن يوافق على تخفيض راتبه لتجديد عقده مع برشلونة بعد غياب 5 أشهر للإصابة.. كريستنسن يعود لقائمة برشلونة أمام ألافيس موندو ديبورتيفو: كريستنسن يرفض عرض برشلونة الأول للتجديد سبورت: برشلونة يسعى لاستغلال قاعدة تسجيل اللاعبين بعد إصابة كريستنسن

وعانى اللاعب البالغ من العمر 30 عاما من الإصابات في الموسم المنصرم ولعب 18 مباراة بواقع 543 دقيقة فقط، وتمكن من تسجيل هدف.

ورفض كريستنسن من قبل تجديد عقده مع برشلونة أثناء الموسم المنقضي وفقا لصحيفة موندو ديبورتيفو.

وأوضح التقرير وقتها أن برشلونة قدّم عرضا بتخفيض كبير في راتب اللاعب، مع عقد لمدة موسم واحد فقط، إضافة إلى خيار التمديد لموسم آخر بشروط.

وانضم كريستنسن إلى برشلونة في صيف 2022 في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع تشيلسي.

ويملك برشلونة حاليا في قائمته بخط الدفاع كل من كريستنسن ورونالد أراوخو وباو كوبارسي وجيرارد مارتن الذي يجيد اللعب كقلب دفاع وظهير أيسر.

برشلونة أندرياس كريستنسن
نرشح لكم
الكشف عن قميص برشلونة للموسم الجديد أتلتيكو مدريد يتعاقد مع جريمالدو سبورت: محاكمة فيرلان ميندي بسبب كلبه ريال مدريد يعلن استمرار نيكو باز مع كومو لموسم إضافي تقرير: مورينيو يدرس إعارة أسينسيو.. وشرط من ريال مدريد سبورت: برشلونة يحدد سعر كاسادو.. واهتمام تركي لاعب الكيان الصهيوني: أخوماش رفض مصافحتي في فياريال.. وكنت قريبا من الاكتئاب رومانو: تير شتيجن يقترب من أياكس.. ومفاوضات مع برشلونة لتقاسم الراتب
أخر الأخبار
كأس العالم - كروس: منتخب ألمانيا لا يمتلك حاليا أي لاعب من الطراز العالمي دقيقة | ميركاتو
ليفربول يعلن ضم بديل كوناتي 31 دقيقة | ميركاتو
يد - باروندو يتولى تدريب سان جيرمان ويجتمع مع يحيى خالد من جديد ساعة | كرة يد
خبر في الجول - إيقاف جيد جديد لـ الزمالك بسبب صفقة معالي ساعة | الدوري المصري
كأس العالم - مدرب الإكوادور يعلن رحيله ساعة | في المونديال
برشلونة يعلن تجديد عقد أندرياس كريستنسن ساعة | الدوري الإسباني
الكشف عن قميص برشلونة للموسم الجديد ساعة | الدوري الإسباني
مواعيد مباريات الأربعاء 1 يوليو 2026 - إنجلترا ضد الكونغو الديمقراطية.. وبلجيكا تواجه السنغال 2 ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم - إنجلترا (2)-(0) بنما.. انتصار يساوي الصدارة 2 منافس مصر – أستراليا تعلن نهاية بطولة لاعبيها للإصابة 3 منتخب مصر ينتظر هدية ألمانية لضمان التأهل لدور الـ32 قبل مواجهة إيران 4 تصنيف فيفا – مصر تتقدم 3 مراكز عالميا وتتخطى أستراليا
/articles/532271/برشلونة-يعلن-تجديد-عقد-أندرياس-كريستنسن