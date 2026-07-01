برشلونة يعلن تجديد عقد أندرياس كريستنسن

أعلن نادي برشلونة تجديد عقد لاعبه أندرياس كريستنسن.

أندرياس كريستنسن النادي : برشلونة برشلونة

ووقع الدنماركي صاحب الـ 30 عاما على عقده الجديد لمدة موسمين حتى 2028.

وفقا لإذاعة كادينا سير فإن كريستنسن وافق على خفض راتبه من أجل تجديد العقد لكن مع وضع عدة حوافز مرتبطة بعدد المباريات التي يشارك فيها.

وعانى اللاعب البالغ من العمر 30 عاما من الإصابات في الموسم المنصرم ولعب 18 مباراة بواقع 543 دقيقة فقط، وتمكن من تسجيل هدف.

ورفض كريستنسن من قبل تجديد عقده مع برشلونة أثناء الموسم المنقضي وفقا لصحيفة موندو ديبورتيفو.

وأوضح التقرير وقتها أن برشلونة قدّم عرضا بتخفيض كبير في راتب اللاعب، مع عقد لمدة موسم واحد فقط، إضافة إلى خيار التمديد لموسم آخر بشروط.

وانضم كريستنسن إلى برشلونة في صيف 2022 في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع تشيلسي.

ويملك برشلونة حاليا في قائمته بخط الدفاع كل من كريستنسن ورونالد أراوخو وباو كوبارسي وجيرارد مارتن الذي يجيد اللعب كقلب دفاع وظهير أيسر.