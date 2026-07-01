الكشف عن قميص برشلونة للموسم الجديد

الأربعاء، 01 يوليه 2026 - 11:17

كتب : FilGoal

شعار برشلونة

كشف نادي برشلونة عن قميصه الأساسي للموسم المقبل.

قميص برشلونة الجديد استعاد الخطوط العمودية من اللونين الأحمر والأزرق، مع تدرج للونين على القميص.

كما أن هناك خطوط كحلية اللون تزين القميص.

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وظهر لامين يامال ورافينيا وبيدري في المقطع الدعائي الذي نشره نادي برشلونة للكشف عن قميصه الجديد.

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وسيظهر القميص لأول مرة في يوليو المقبل، حين يبدأ برشلونة مبارياته الودية في فترة الإعداد.

إذ يخوض فريق برشلونة أولى مبارياته الودية استعدادًا للموسم الجديد أمام فريق أوروبا الذي يلعب في الدرجة الثالثة الإسبانية.

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وستقام المباراة خلف أبواب مغلقة دون حضور جماهيري في مدينة برشلونة الرياضية يوم 24 يوليو المقبل، حسبما أعلن نادي أوروبا.

وربما تشهد المباراة االظهور الأول لحمزة عبد الكريم مهاجم منتخب مصر مع الفريق الأول لبرشلونة بقيادة هانز فليك.

قبل أيام، كشفت صحيفة آس عن متابعة هانز فليك مدرب برشلونة تطور حمزة عبد الكريم، إذ يخطط لضمه إلى معسكر الإعداد للموسم الجديد.

وشهدت بطولة كأس العالم ظهور اللاعب كأصغر لاعب عربي يشارك في المونديال بعمر 18 عاما، رغم عدم مشاركته مع الفريق الأول أو برشلونة أتلتيك.

وأشار التقرير إلى إمكانية حصول عبد الكريم على فرصة الظهور كمهاجم أساسي خلال فترة الإعداد، في ظل انتظار النادي التعاقد مع مهاجم جديد، إلى جانب ارتباط فيران توريس بمشاركته مع منتخب إسبانيا.

وسجل عبد الكريم 6 أهداف في 11 مباراة مع فريق الشباب، ما دفع النادي للتمسك بالتعاقد معه بشكل نهائي.

وقرر برشلونة تفعيل بند شراء اللاعب مقابل 1.5 مليون يورو قادما من الأهلي المصري بعد فترة إعارة استمرت 6 أشهر.

ويخطط برشلونة لمشاركة اللاعب مع برشلونة أتلتيك في الموسم المقبل، مع إمكانية منحه فرصة الظهور مع الفريق الأول.

وينتظر فليك استمرار تطور اللاعب خلال البطولة تمهيدا للاعتماد عليه مستقبلا.

ويحظى اللاعب بثقة حسام حسن مدرب منتخب مصر، الذي قال إنه "يمتلك شخصية قوية وقدرات فنية مميزة، وكان متفوقا على مستواه مع فرق الشباب".

وشارك عبد الكريم في مباريات مصر الـ3 بكأس العالم حتى الآن، إذ دخل بديلا في الربع ساعة الأخيرة في كل مباراة.

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