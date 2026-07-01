مواعيد مباريات الأربعاء 1 يوليو 2026 - إنجلترا ضد الكونغو الديمقراطية.. وبلجيكا تواجه السنغال

الأربعاء، 01 يوليه 2026 - 10:44

كتب : FilGoal

هاري كين - إنجلترا ضد بنما

تستأفنف اليوم مباريات دور الـ 32 من كأس العالم 2026.

ويقدم لكم FilGoal.com أبرز مباريات اليوم الأربعاء 1 يوليو 2026 والقنوات الناقلة.

كأس العالم

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إنجلترا × الكونغو الديمقراطية.. 7:00 مساء - بي إن سبورتس ماكس 1.

بلجيكا × السنغال.. 11:00 مساء - بي إن سبورتس ماكس 2.

أمريكا × البوسنة والهرسك.. 3:00 صباح الخميس - بي إن سبورتس ماكس 1.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

إنجلترا بلجيكا السنغال كأس العالم 2026 أمريكا
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