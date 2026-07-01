كأس العالم - كينيونيس: تألقك كفرد لا يتحقق إلا بالأداء الرائع للفريق

الأربعاء، 01 يوليه 2026 - 08:24

كتب : FilGoal

خوليان كينيونيس - المكسيك ضد الإكوادور

يؤمن خوليان كينيونيس مهاجم منتخب المكسيك أن تألق اللاعب بشكل فردي لا يتحقق إلا عن طريق الأداء الرائع للفريق ككل.

وتغلب منتخب المكسيك على الإكوادور بهدفين دون مقابل ضمن منافسات دور الـ 32 من كأس العالم.

وتأهل منتخب المكسيك إلى ثمن النهائي لمواجهة الفائز من منتخبي إنجلترا والكونغو الديمقراطية.

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وقال خوليان كينيونيس عبر موقع فيفا: "العمل الجماعي هو أهم ما في مباراة اليوم".

وأوضح "يمكنك التألق كفرد، لكن ذلك لا يتحقق إلا بفضل الأداء الرائع للفريق، وهذه هي عقليتنا".

وشدد "علينا أن نواصل القتال، هكذا هي الحياة، تكافح وتكافح وتكافح حتى تحقق ما تريد".

واختتم كينيونيس تصريحاته "شكرا لكل من دعمنا وآمن بنا".

وتأخر انطلاق مواجهة المكسيك ضد الإكوادور لمدة ساعة كاملة بسبب سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار.

وجاءت الأمطار بالخير على منتخب المكسيك الذي لعب شوط أول ممتع حسم فيه المواجهة مبكرا.

وافتتح خوليان كينيونيس التسجيل في الدقيقة 22 قبل أن يضيف راؤول خيمينيز الهدف الثاني في الدقيقة 31 ليقتل المباراة.

وعادلت المكسيك الرقم القياسي لتسجيل الأهداف عقب تسجيل هدفين ضد الإكوادور.

وعقب حسم التأهل، يلعب منتخب المكسيك مباراته الخامسة في البطولة أمام الفائز من إنجلترا ضد الكونغو الديمقراطية.

ولم يسبق لمنتخب المكسيك أن لعب 5 مباريات في نسخة واحدة من كأس العالم سوى نسخة 1986 والتي أقيمت في المكسيك أيضا ووصل فيها الفريق لربع النهائي.

وتأهل منتخب المكسيك إلى ثمن النهائي لمواجهة الفائز من منتخبي إنجلترا والكونغو الديمقراطية.

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